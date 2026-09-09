Neuanfang für den Tischtennissport in Nassau: Nachdem der Fokus vor allem auf die sportliche Spitze gerichtet war, beginnt die nächste Etappe an der Wurzel. Mit gezielter Jugendarbeit soll die Basis für eine erfolgreiche Zukunft gelegt werden.
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Nach dem Rückzug aus der Tischtennis-Oberliga hat der TV 1860 Nassau sozusagen alles auf Null gestellt. Da es nach Aussage von Klub-Chef Burkhard Jäger nicht möglich war, eine konkurrenzfähige Mannschaft für höhere Klassen zusammenzustellen, hat sich der frühere Zweitligist und langjährige Oberligist für einen kompletten Neuaufbau entschieden und nimmt künftig am Spielbetrieb der 1.