Neuaufbau mit Talenten geplant Alles auf Null: TV 1860 Nassau will Nachwuchs fördern Stefan Nink 09.09.2026, 12:29 Uhr

i Mit Jan Herschel gehört auch ein ehemaliges Mitglied des Nassauer Oberliga-Kaders zum neuen Kreisklassen-Team des TV 1860. Andreas Hergenhahn / Archiv

Neuanfang für den Tischtennissport in Nassau: Nachdem der Fokus vor allem auf die sportliche Spitze gerichtet war, beginnt die nächste Etappe an der Wurzel. Mit gezielter Jugendarbeit soll die Basis für eine erfolgreiche Zukunft gelegt werden.

Nach dem Rückzug aus der Tischtennis-Oberliga hat der TV 1860 Nassau sozusagen alles auf Null gestellt. Da es nach Aussage von Klub-Chef Burkhard Jäger nicht möglich war, eine konkurrenzfähige Mannschaft für höhere Klassen zusammenzustellen, hat sich der frühere Zweitligist und langjährige Oberligist für einen kompletten Neuaufbau entschieden und nimmt künftig am Spielbetrieb der 1.







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