Die Aufsteiger in die Tischtennis-Verbandsoberliga haben es in sich. Doch die SG Hargesheim/Roxheim zeigte gleich im Auftaktspiel, dass sie gewillt ist, ihre Erfahrung in der Klasse auszuspielen.

Mit einem Unentschieden zum Saisonauftakt in der Tischtennis-Verbandsoberliga wäre Hannelore Huber schon zufrieden gewesen, doch ihr Team kam mit einem 9:1-Sieg von den TTF Asbacher Land zurück. „Es lief besser als erwartet“, sagte die Sprecherin der SG Hargesheim/Roxheim und fügte an: „Wir waren mit der Leistung zufrieden.“

Zwar traten die Gastgeberinnen nicht in Bestbesetzung an, waren aber nur im unteren Paarkreuz geschwächt. Drei von vier Punkten machte die SG trotzdem auf den Positionen eins und zwei, Sabrina Wohlfahrt gewann zwei, Elfriede Stephan ein Einzel, doch die Spiele waren umkämpft. Wohlfahrt gewann ihr erstes Einzel 14:12 im fünften Satz, Stephan setzte sich zwar 3:0 durch, doch alle Durchgänge waren eng. „Am Anfang haben wir die knappen Spiele gewonnen“, sagte Huber. „Wenn es dann einmal läuft, läuft’s.“ Im hinteren Paarkreuz gewannen Huber und Donata Eder je zwei Spiele. Selbstvertrauen hatten schon die Doppelsiege von Stephan/Huber und Wohlfahrt/Eder gegeben.