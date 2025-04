Alexander Geyer aus Idar-Oberstein hat einmal mehr im Senioren-Tischtennis abgeräumt. In der Altersklasse 50 gewann Geyer mit den TTF Besseringen, für die er seit 2023 spielt, die Südwestmeisterschaft. Damit lösten die Saarländer auch das Ticket für die deutsche Mannschaftsmeisterschaft, die Mitte Mai in Hamburg ausgetragen wird. Mit 4:0, 4:1 und 4:0 feierten die Besseringer klare Siege und ließen der Konkurrenz keine Chance.

Geyer wird auch an den sogenannten TT-Finals in Erfurt teilnehmen. Bei dem Turnier werden Anfang Juni mehr als 1000 Spieler an 72 Tischen aktiv sein. Geyer, der Saarlandmeister in seiner Altersklasse ist, hat sich für das Turnier als Dritter der Südwestmeisterschaft im Einzel qualifiziert. Zudem wurde er im Doppel Vizemeister. Seine Turniererfolge in diesem Jahr widmete Geyer seinem langjährigen Idar-Obersteiner Trainer Erhard Loch, der vor wenigen Monaten verstorben ist. „TT-Finals, ich komme“, freut sich Geyer über seine DM-Teilnahme.