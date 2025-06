Unzählige Titel auf Kreis-, Bezirks-, Rheinland-, Saarland-, und Südwestebene hat Alexander Geyer bereits gesammelt. Allerdings war ihm ein „Treppchenplatz“ bei einer Deutschen Meisterschaft bisher immer verwehrt geblieben. Mit seinen Besseringer Tischtennnisfreunden sollte sich das am vergangenen Wochenende in Hamburg ändern. Der 53-jährige Tischtennnis-Altmeister aus Vollmersbach holte Bronze mit seinem Team in Hamburg bei den Deutschen Senioren Mannschaftsmeisterschaften.

Mit seinen Mitspielern Josef Braun (ehemaliger Europameister), Andreas Koch (mehrfacher Deutscher Meister, Vize-Europameister im Doppel) und Volker Schramm durfte Geyer jubeln und machte gegen Friedeburg sogar den entscheidenden Einzelerfolg im fünften Satz mit 11:9 zur Qualifikation für das Halbfinale gegen Oberalster (Hamburg) klar. Hier gegen Oberalster gab es eine 2:4-Niederlage und Geyers Team erreichte das Spiel um Bronze, welches es mit 4:2 für sich entscheiden konnte. Somit waren die Bronzemedaille und ein lang ersehnter Traum von Alexander Geyer in Erfüllung gegangen.

Am Wochenende steht die Einzel-DM an

Diese Meisterschaften in Hamburg waren ein Leckerbissen in Sachen Tischtennis. Viele nationale und internationale Titelträger, wie Torben Wosik, Manfred Nieswand oder Wang Yang Sheng aus China sowie der frischgebackene Vorstandsvorsitzende vom Tischtennis Bund, Manfred Dörner, nahmen an dem Wettkämpfen teil. Dörners Team vom TTC Langen konnten Geyer und seine Equipe übrigens zweimal jeweils 4:2 in Gruppenphase und Halbfinale bezwingen. „

Auf geht´s“ war der von dem kürzlich verstorbenen Erhard Loch, Geyers Mentor und langjährigem Trainer, erfundene Schlachtruf. Ihm widmete Geyer den herausragenden Titel. Für Geyer geht es am Wochenende nach Erfurt zu den Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren nach Erfurt, den sogenannten TT-Finals. Hier spielen die Aktiven, die Senioren sowie die Jugendlichen gemeinsam die Titel aus.