Tischtennis-Highlight für den TTC Zugbrücke: Grenzaus U15 dominierte die Südwestmeisterschaft und fährt nun voller Tatendrang zur deutschen Meisterschaft. Ein junges Talent mit Bundesliga-Erfahrung blieb auf dem Weg dahin ungeschlagen.
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Der TTC Zugbrücke Grenzau ist stolz auf seinen Nachwuchs: Die U15-Mannschaft des Tischtennis-Bundeslisgisten aus dem Brexbachtal hat sich im saarländischen Homburg zum Südwestmeister gekrönt – und darf nun, was für ein Abenteuer (!) – erstmals zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften reisen.