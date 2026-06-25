TTC-Talente heiß auf die DM Abenteuer der U15 des TTC Grenzau kennt keine Grenzen Rainer Stauber 25.06.2026, 13:14 Uhr

i Sie haben es gerockt: Die U15 des Tischtennis-Bundesligisten TTC Zugbrücke Grenzau (von links: Marlon Börner, Zeno Hallmann, Marvin Metternich, Janosch Zierold und Ben Hildebrandt) hat Geschichte geschrieben und ist im Südwesten das beste Team dieser Altersklasse. Jetzt geht es zur DM. Hermann Metternich

Tischtennis-Highlight für den TTC Zugbrücke: Grenzaus U15 dominierte die Südwestmeisterschaft und fährt nun voller Tatendrang zur deutschen Meisterschaft. Ein junges Talent mit Bundesliga-Erfahrung blieb auf dem Weg dahin ungeschlagen.

Der TTC Zugbrücke Grenzau ist stolz auf seinen Nachwuchs: Die U15-Mannschaft des Tischtennis-Bundeslisgisten aus dem Brexbachtal hat sich im saarländischen Homburg zum Südwestmeister gekrönt – und darf nun, was für ein Abenteuer (!) – erstmals zu den deutschen Mannschaftsmeisterschaften reisen.







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