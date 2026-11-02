Erste Saisonniederlage 2:8 – Personelle Probleme plagen die SG Untere Lahn Nico Schmidt 02.11.2026, 10:47 Uhr

i Markus Mandry musste sich mit seiner SG Untere Lahn bei der SG Sinzig/Ehlingen deutlich mit 2:8 geschlagen geben. Andreas Hergenhahn

Die Konkurrenz hat teilweise schon bis zu acht Begegnungen absolviert, die SG Untere Lahn erst deren zwei. Das bedeutet, dass in der Tischtennis-Verbandsliga in den nächsten Wochen einiges auf Markus Mandry und Co. zukommt.

Die SG Untere Lahn hat in der Tischtennis-Verbandsliga die erste Saisonniederlage hinnehmen müssen. Letztlich war die von personellen Problemen gebeutelte Mannschaft beim bei der SG Sinzig/Ehlingen 2:8 chancenlos. Lediglich das Doppel Sebastian Siry / Markus Mandry sowie Mannschaftsführer Mandry in seinem zweiten Einzel punkteten.







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