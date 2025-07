Zum Schluss geht’s in Altersklassen 40 und 45 um Titel

Die 70. deutsche Seniorenmeisterschaft im Tennis (DSM) befindet sich auf der Zielgerade. Zahlreiche Titel wurden bereits vergeben, dennoch steht noch ein vollgepacktes zweites Finalwochenende aus. Die Begeisterung über die Rückkehr in die Kurstadt könnte bei den Aktiven derweil nicht größer sein.

Die letzten Entscheidungen bei der Senioren-DM

Nach eineinhalb Wochen Tennis werden am Finalwochenende noch acht verbliebene Einzelkonkurrenzen ausgespielt. Insbesondere die jüngeren Altersklassen, darunter die Altersklassen 40 und 45, ermitteln sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern in den Finals am Sonntag die diesjährigen Titelträgerinnen und Titelträger.

Einzigartig ist die neu hergerichtete Anlage des HTC Bad Neuenahr auch nach dem flutbedingten Neubau geblieben. Wie in keinem zweiten Tennisclub sind alle im Lenné- und Kaiser-Wilhelm-Park gelegenen Plätze bestens für das Publikum einsehbar. Selbst unter der Woche haben sich reichlich Zuschauer auf der Anlage eingefunden. Dazu gehören Einheimische, Gäste, Freunde und Familie der Aktiven sowie bereits ausgeschiedene Spielerinnen und Spieler, die sich um jeden einzelnen Platz der Anlage säumen.

i Gudula Eisemann, Spielerin in der Altersklasse 75, schlägt eine Rückhand. Martin Gausmann

Gemeinsam erzeugen sie eine freundliche, fast schon herzliche Atmosphäre, die neben dem Tennisschauen zu dem einen oder anderen Plausch einlädt. Wären da nicht ringsherum noch die vielen Baustellen, man könnte meinen, die DSM wäre nie aus Bad Neuenahr weg gewesen.

Bestätigt wird dieser Eindruck von den Aktiven selbst. Alleine während eines kurzen Gesprächs mit Turnierdirektorin Annette Bartsch stoßen mehrere Teilnehmerinnen dazu, die das Organisationsteam mit Lob überschütten. Es fallen mehrfach die Worte „das schönste und beste Turnier überhaupt".

„Für mich war und ist Bad Neuenahr ein echtes Tennis-Mekka. Die kurzen Wege, die tolle Kulisse und die Atmosphäre. Dieses Turnier ist bei uns Senioren das Nonplusultra.“

Reinhilde Adams aus Düsseldorf, Deutsche Meisterin in der Altersklasse 70.

Dazu zählt auch die Düsseldorferin Reinhilde Adams. Die weltweit fünftbeste Spielerin in der U70 hat soeben ein hoch spannendes Finale mit 4:6, 7:6 und 6:3 gegen Jutta Bökmann (TC Rheinstadion) gewonnen. Schon bei der letzten Austragung in Bad Neuenahr war sie 2019 siegreich. Doch sie verbindet noch viel mehr mit der Kurstadt. „Als die Flut kam, war ich im Ausland. Sobald ich wieder zu Hause angekommen war, habe ich mich sofort auf den Weg hier her gemacht und geholfen, das kleine Anmeldebüro freizuschaufeln. Ich habe Tränen vergossen und bin glücklich, jetzt wieder hier auf der Anlage sein zu können", berichtet Adams und führt weiter aus: „Für mich war und ist Bad Neuenahr ein echtes Tennis-Mekka. Die kurzen Wege, die tolle Kulisse und die Atmosphäre. Dieses Turnier ist bei uns Senioren das Nonplusultra.“

Die positiven Rückmeldungen erfreuen selbstverständlich auch Turnierdirektorin Bartsch: „Wir hatten in den zwei Wochen viele tolle Veranstaltungen und Momente. Aber genau diese Rückmeldungen sind es, für die sich die Arbeit lohnt. Es ist wunderbar, und jetzt freuen wir uns auf schöne letzte Tage.“