Ihren Hinspielsieg konnten die Männer 75 des TC Hackenheim in der Tennis-Südwestliga zwar nicht wiederholen, doch auch mit dem 3:3 auf heimischer Anlage gegen den TC Rüsselsheim fanden sie einen positiven Saisonabschluss. Die Schuld, warum es nur zu einer Punkteteilung gereicht hatte, nahm Klaus Kunkler zum Teil auf die eigenen Schultern. „Ich war schlecht, wie die ganze Zeit schon“, sagte der Hackenheimer Kapitän. „Es war nicht mein Jahr.“

Ganz so schwach, wie er sich darstellte, war Kunkler allerdings nicht, zum Hinspielsieg hatte er einen Einzelsieg beigetragen und auch am Unentschieden war er beteiligt, mit Heinz Fischer gewann er das erste Doppel. Fast hätte es sogar zum Sieg gereicht. Nachdem sich Fischer und Jürgen Stern in zwei Sätzen durchgesetzt hatten, stand auch Gerd Nippgen knapp vor einem Erfolg. Er wehrte bei 9:10 im entscheidenden Durchgang einen Matchball ab, setzte dann einen Stopp etwas zu kurz an, sodass der Ball im Netz hängenblieb, und verlor 10:12.