Ein besonderer Moment für Dieter Roth und Hansi Hess, die einst die Geschicke der Senioren des TC Siershahn lenkten: Als sie die Meldeliste des FCT Palmengarten für 2025 durchstöberten, trauten sie ihren Augen kaum. Mit Horst Bitschkus, Zdenek Suchomel (CZE), Micha Hanusch und dem 84-jährigen Australier Gordon Waygood standen gleich vier ehemalige Siershahner auf dem Spielbogen – ein Wiedersehen der Extraklasse. Bereits 2014 feierten Bitschkus und Suchomel große Erfolge mit der Ü-65-Mannschaft des TC Siershahn als Vizeeuropameister. 2018 folgte der Titel des deutschen Meisters – nun also das Comeback auf Frankfurter Boden.

Bitschkus formt erfolgreiches Team

Bitschkus, mittlerweile Teammanager der Männer 75, führte die Mannschaft 2025 zur südwestdeutschen Meisterschaft. Trotz einer sechsjährigen Zwangspause aufgrund einer Knieverletzung, griff er in der Altersklasse Ü80 selbst wieder zum Schläger. Seine bisherigen Einsätze in Herren 80/2 K-Oberliga gingen gewonnen. Sein erster Einsatz an der Seite von Hanusch und Waygood wurde wegen großer Hitze auf August verschoben. Bislang blieb diese Mannschaft ungeschlagen. Der Titel ist ihr kaum noch zu nehmen.

Nach Jahren zwischen Aufstieg und Abstieg der Männer 75 in der Regionalliga vertraute Palmengarten auf Unterstützung aus dem Westerwald. Bitschkus formte ein neues Team mit Spielern aus vier Nationen, darunter Topspieler aus der Weltelite der Senioren: Zdenek Suchomel, aktuell die Nummer 5 der Weltrangliste, wurde nahtlos integriert.

Ehemalige Siershahner Mitglieder kommen zur Endrunde

Mit dem souveränen Sieg der Süd-West-Meisterschaft steht nun Anfang September das große Finale um die deutsche Meisterschaft in Frankfurt bevor. Favorit ist niemand Geringeres als der TC Espelkamp mit dem amtierenden Weltmeister Jair Velasco-Ramirez – ebenfalls ein Ex-Siershahner. Die Spannung steigt: Nicht nur in Frankfurt, auch im Westerwald sorgt das sportliche Wiedersehen für Begeisterung. Zahlreiche ehemalige Mitglieder des TC Siershahn haben ihr Kommen zur Endrunde angekündigt.

„Erfolg ist kein Zufall“, lautet das Motto von Horst Bitschkus – und dieser Erfolg schreibt wahrhaftig Geschichte. Die Freundschaften aus Siershahner Tagen tragen noch heute Früchte, und wenn Waygood oder Suchomel Deutschland besuchen, ist der Abstecher in den Westerwald selbstverständlich. Der Sport verbindet – damals wie heute.