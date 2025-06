Mit Unentschieden festigten Tennis-Mannschaften des TC Hackenheim ihre Positionen in den Altersklassen. Nach der 2:4-Niederlage im Hinspiel gegen TEC Darmstadt gelang den Männern 75 auf heimischer Anlage ein 3:3, mit dem sie den Vorsprung auf den TC Rüsselsheim, das Schlusslicht der Südwestliga, auf drei Punkte ausbauten.

„Ich gehe davon aus, dass wir Dritter werden“, sagte Mannschaftsführer Klaus Kunkler. „Das ist schon mal gut.“ Vermutlich wird es keinen Absteiger geben, weil die Liga nur mit vier Teams besetzt ist, doch selbst wenn es einen Verein treffen sollte, hätten die Hackenheimer zwei Spieltage vor Rundenende schon fast sicher eine weitere Saison in der Klasse gebucht und blieben damit die am höchsten spielende Mannschaft im Kreis Bad Kreuznach. Heinz Fischer und Rainer-Wolfgang Herbert trugen Zwei-Satz-Siege zum Punktgewinn bei, Fischer und Jürgen Weider stellten ihn im Doppel mit einem 10:4-Erfolg im Matchtiebreak sicher. Fast hätte es sogar zum Sieg gereicht, doch Gerd Nippgen verlor sein Einzel unglücklich mit 8:10 im dritten Satz.

„Ich gehe davon aus, dass wir Dritter werden“

Klaus Kunkler vom TC Hackenheim

Auch zum 3:3 der Hackenheimer Männer 70 im Oberliga-Heimspiel gegen den TC Rülzheim trug Heinz Fischer einen deutlichen Sieg im Einzel bei. Für den Gleichstand vor den Doppeln sorgte Vlado Matic, der 10:5 im dritten Satz gewann. Diesem knappen Sieg stand die etwas unglückliche Niederlage von Eckhart Bader gegenüber, der 10:12 im Matchtiebreak verlor, nachdem ihm beim vorletzten Ball ein Doppelfehler unterlaufen war. Den Punkt zum Unentschieden holte das Doppel Matic/Dieter Gerber. „Das Ergebnis ist mehr als gerecht“, bilanzierte Gerber. Der Punkt nutzte beiden Konkurrenten, weil sie jetzt von keiner der vier letzten Mannschaften noch eingeholt werden können und den Klassenverbleib damit sicher haben.

Finale um die Meisterschaft gegen den TV Waldesch

Anders als geplant verlief die A-Klassen-Partie der Frauen des TC Kirn beim TC Trittenheim. Wegen Regens war die Begegnung am Sonntag beim Stand von 1:1 unterbrochen worden, für die Fortsetzung am Donnerstag stand Isabell Bencsik, die bereits den ersten Satz gewonnen hatte, nicht mehr zur Verfügung, sodass die Gäste diese Partie kampflos abgeben mussten. „Wir wussten, dass uns schon ein Unentschieden nutzen würde, um unsere Chancen auf die Meisterschaft zu wahren“, erläuterte die Kirner Spielführerin Olivia Placzek. Doch es reichte sogar zum 4:2-Sieg, zu dem Marie Fischer in drei und Mia Kohl in zwei Sätzen im Einzel die Basis legten.

Den Erfolg perfekt machten die Doppel, Placzek/Michelle Focke gewannen ebenso souverän wie Fischer/Vita Andina. Damit bleiben die Kirner Frauen ungeschlagen, lediglich in der Auftaktbegegnung in Bernkastel-Kues hatte es nur zum Unentschieden gereicht. Zum Abschluss erwarten die Kirner Frauen am Sonntag nächster Woche den verlustpunktfreien TV Waldesch zu einem echten Endspiel um den Titel. Wie groß die Ambitionen sind, lässt Placzek offen. „Wir lassen uns überraschen“, sagte die Spielführerin.