Tennis-Regionalliga Westerweller und Nowak nicht vom Glück verfolgt Stefan Nink 20.05.2026, 12:18 Uhr

i Reinhold Westerweller fehlte in der entscheidenden Phase der Partie gegen den Liechtensteiner Josef Mörtl auch das nötige Fortune. Andreas Hergenhahn

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Trotz des 2:4-Verlusts gegen das Trio der TSG Backnang haben die Herren 75 des TC BW Bad Ems im Endspurt der Medenrunde weiter alle Chancen, den Verbleib in der Tennis-Regionalliga Südwest zu schaffen.

Die Herren 75 des TC BW Bad Ems warten in der Tennis-Regionalliga Südwest weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Die Routiniers aus der Kurstadt mussten am Dienstagnachmittag der nur zu dritt angereisten TSG Backnang mit 2:4 den Vortritt lassen, schrammten aber nur knapp an einem Remis gegen die Schwaben vorbei.







Artikel teilen

Artikel teilen