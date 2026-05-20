Tennis-Regionalliga
Westerweller und Nowak nicht vom Glück verfolgt
Reinhold Westerweller fehlte in der entscheidenden Phase der Partie gegen den Liechtensteiner Josef Mörtl auch das nötige Fortun
Reinhold Westerweller fehlte in der entscheidenden Phase der Partie gegen den Liechtensteiner Josef Mörtl auch das nötige Fortune.
Andreas Hergenhahn

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Trotz des 2:4-Verlusts gegen das Trio der TSG Backnang haben die Herren 75 des TC BW Bad Ems im Endspurt der Medenrunde weiter alle Chancen, den Verbleib in der Tennis-Regionalliga Südwest zu schaffen.

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Die Herren 75 des TC BW Bad Ems warten in der Tennis-Regionalliga Südwest weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Die Routiniers aus der Kurstadt mussten am Dienstagnachmittag der nur zu dritt angereisten TSG Backnang mit 2:4 den Vortritt lassen, schrammten aber nur knapp an einem Remis gegen die Schwaben vorbei.

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