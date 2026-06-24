Freude über vierte Plätze Westerwälder Tennis-Oberligisten sind gerettet Marco Rosbach 24.06.2026, 11:59 Uhr

i Beim 6:0 in Alzey setzte sich Guckheims Rodrigue Dang à Mira glatt in zwei Sätzen gegen Manuel Jacob durch. Andreas Hergenhahn

Klassenziel erreicht: Die Männer 30 der SG Guckheim/Herschbach und die Frauen 30 des Herschbacher TC spielen auch im kommenden Jahr in der Tennis-Oberliga. Am letzten Spieltag der Medenrunde gab’s auch Schützenhilfe von anderen Teams.

Die Medenrunde 2026 ist Geschichte. Und für die Oberliga-Mannschaften aus Guckheim und Herschbach gab’s ein Happy End. Sowohl die Männer 30 als auch die Frauen 40 schlagen im kommenden Jahr in dieser Klasse auf. Mit einem Auswärtssieg beendeten die Männer 30 der SG Roßbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur die Verbandsliga-Saison.







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