Noch gibt es Fragezeichen Westerwälder Oberligisten wehren sich gegen Abstieg Marco Rosbach 17.06.2026, 09:01 Uhr

i Desirée Aßenmacher (Foto) setzte sich im hart umkämpften Spitzeneinzel gegen Julia Degreif mit 3:6, 6:4, 10:8 durch und punktete beim wichtigen 6:3 der Herschbacher Frauen 40 gegen die DJK Tennisverein Mainzer Sand auch im Doppel an der Seite von Michaele Olbrich. Andreas Hergenhahn

Die Lage ist kurz vor dem Ende der Medenrunde alles andere als aussichtslos. Doch durchatmen können die drei Westerwälder Mannschaften in den Tennis-Oberligen noch nicht. Warum auch die Lage in höheren Klassen von Bedeutung ist.

Die Medenrunde 2026 nähert sich mit großen Schritten der Ziellinie, einige Mannschaften haben bereits ihre letzten Matches ausgetragen. In der Abstiegsfrage geht stets auch der Blick in höhere Klassen. Wie viele Teams kommen runter – und was bedeutet das für die eigene Liga?







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