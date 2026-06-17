Die Lage ist kurz vor dem Ende der Medenrunde alles andere als aussichtslos. Doch durchatmen können die drei Westerwälder Mannschaften in den Tennis-Oberligen noch nicht. Warum auch die Lage in höheren Klassen von Bedeutung ist.
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Die Medenrunde 2026 nähert sich mit großen Schritten der Ziellinie, einige Mannschaften haben bereits ihre letzten Matches ausgetragen. In der Abstiegsfrage geht stets auch der Blick in höhere Klassen. Wie viele Teams kommen runter – und was bedeutet das für die eigene Liga?