Das war nicht der Tag des VfL Rüdesheim. Im Spitzenspiel der Oberliga der Tennis-Frauen 65 unterlag der bisherige Spitzenreiter seinem Verfolger, dem TC RW Kaiserslautern, mit 0:6.

Aufgrund des Dauerregens war das Endspiel um die Meisterschaft in Kaiserslautern in die Halle verlegt worden. „Das war ein klarer Heimvorteil für die Kaiserslautererinnen“, erklärte VfL-Sprecherin Ellen Homann und ergänzte: „In der der Halle hatten wir nur wenig Chancen, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen.“ Das letzte Saisonspiel steht bereits am Mittwoch um 11 Uhr auf dem Programm. Erneut müssen die Rüdesheimerinnen auswärts ran. Mit einem Sieg beim TC RW Worms würden sich die VfL-Frauen die Vizemeisterschaft sichern – ein feiner und unerwarteter Erfolg. „Wir wenden noch einmal unser Bestes geben“, verspricht Ellen Homann.

Männer 65 rutschen in Abstiegsgefahr

Die Männer 65 des TC Hackenheim mussten sich beim TC Trier mit 2:4 geschlagen geben. Ärgerlich, weil die Trierer mit dem Sieg die Hackenheimer in der Verbandsliga-Tabelle überholten und der TCH so auf einen Abstiegsrang abrutschte. Mann des Tages bei den Hackenheimern war Manfred Sturm, der sein Einzel und das Doppel gemeinsam mit Klaus Jung gewann. Der FCH hat die Möglichkeit, in zwei Heimspielen den Abstieg abzuwenden. Das erste steigt am Mittwoch um 11 Uhr gegen den Tabellenzweiten TC Weibern.

Ein Heimspiel bestreiten auch die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim. Sie empfangen am Freitag um 11 Uhr in der Oberliga den TC Überherrn. Gegen den Tabellenführer hängen die Trauben für das punktlose Schlusslicht aus Langenlonsheim allerdings hoch.

Auch in den anderen Klassen in Rheinland-Pfalz und im Rheinland geht es am Wochenende nach der Verschnaufpause über Pfingsten wieder weiter. Die Medenrunde ist in diesem Jahr wegen der frühen Sommerferien sehr kurz.