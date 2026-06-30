In Deutschland purzelten am Wochenende die Hitzerekorde, doch auf dem Tennisplatz flogen die Bälle – oft in der prallen Sonne. In der Regionalliga vermissten die Aktiven ein wirksames Konzept, wie es der Tennisverband Rheinland längst entwickelt hat.
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Wenn die Sonne knallt und die Temperaturen in die Höhe schnellen, ist nicht nur guter Rat gefragt – für solche Fälle braucht es ein klares Konzept. Der Tennisverband Rheinland hat vorgesorgt und seinen Vereinen bereits im dritten Jahr eine Option für den „Ernstfall“ an die Hand gegeben.