Nach Kritik an Regionalliga Was der Tennisverband Rheinland bei Hitze besser macht Marco Rosbach 30.06.2026, 13:55 Uhr

i Wenn die Sonne knallt und die Temperaturen in die Höhe schnellen, ist nicht nur guter Rat gefragt - für solche Fälle braucht es ein klares Konzept. Der Tennisverband Rheinland hat vorgesorgt und seinen Vereinen bereits im dritten Jahr eine Option für den „Ernstfall" an die Hand gegeben. René Weiss

In Deutschland purzelten am Wochenende die Hitzerekorde, doch auf dem Tennisplatz flogen die Bälle – oft in der prallen Sonne. In der Regionalliga vermissten die Aktiven ein wirksames Konzept, wie es der Tennisverband Rheinland längst entwickelt hat.

Wenn die Sonne knallt und die Temperaturen in die Höhe schnellen, ist nicht nur guter Rat gefragt – für solche Fälle braucht es ein klares Konzept. Der Tennisverband Rheinland hat vorgesorgt und seinen Vereinen bereits im dritten Jahr eine Option für den „Ernstfall“ an die Hand gegeben.







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