Senioren spielen um Titel Warum DM in Bad Neuenahr „extreme Ausnahmestellung“ hat Stefan Lebert 22.07.2026, 12:49 Uhr

i Die deutsche Tennismeisterschaft der Senioren in Bad Neuenahr ist eröffnet: Die Ballkinder lassen nach der Nationalhymne die Ballons steigen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die Senioren-Tennismeisterschaft in Bad Neuenahr startet mit spannenden Spielen der Klasse 80 und 85. Ein besonderes Highlight: Der White Day, inspiriert von Wimbledon, lockt mit einer weißen Kleiderordnung und Kaffeetafel.

Bei optimalem Tenniswetter ist die deutsche Seniorenmeisterschaft auf den Plätzen des HTC Bad Neuenahr eröffnet worden. Bis zum 2. August freut sich der ausrichtende HTC über zwei spannende Turnierwochen mit hochklassigem Tennis in den unterschiedlichen Altersklassen.







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