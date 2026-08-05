Matic und Ackermann jubeln Von Kindesbeinen an Freunde, nun Deutsche Meister Olaf Paare 05.08.2026, 12:30 Uhr

i Strahlemann und Söhne: Franjo Matic (links) und Jelle Ackermann freuen sich über den Gewinn der deutschen Meisterschaft im Tennis-Doppel in der Altersklasse Männer 30. Ackermann

Wehmut kam auf, als nach 17 Jahren zum letzten Mal in Worms die Deutschen Tennismeister der Jungsenioren ermittelt wurden. Groß war aber auch die Freude über den finalen Triumph eines Bad Kreuznacher Duos.

Das Dreamteam des Bad Kreuznacher Tennissports hat seine Karriere gekrönt. Jelle Ackermann und Franjo Matic sind in Worms gemeinsam Deutsche Meister im Doppel bei den Männern 30 geworden.Ackermann und Matic, die für den TC Gensingen aufschlagen, kennen sich seit vielen Jahren und machen von jeher gemeinsam Sport – sei es auf dem Tennis- oder auf dem Fußballplatz.







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