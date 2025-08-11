Das Tennisturnier in Bad Breisig ist zu Ende und hat viel Lob erhalten – dennoch ist es für den ausrichtenden TC jede Menge Arbeit. Die Zukunft der Veranstaltung wird erst noch besprochen.

Die 36. Auflage des internationalen Tennis-Senioren-Turniers in Bad Breisig ist Geschichte. Bei traumhaftem Wetter wurden am Finalwochenende die letzten Siegerinnen und Sieger ermittelt. Die Verantwortlichen seitens des gastgebenden TC BW Bad Breisig ziehen ein in vielerlei Hinsicht positives Fazit. Bauchschmerzen bereiten Turnierdirektor Jürgen Gill und seinem Team allerdings die späten Meldungen und die damit einhergehend fehlende Planungssicherheit.

Insgesamt 170 Spielerinnen und Spieler, darunter Aktive aus 16 Ländern von vier verschiedenen Kontinenten, hatten sich in der vergangenen Woche zum „Klassiker“ in der Kurstadt eingefunden. Eine Steigerung um 10 Meldungen im Vergleich zum Vorjahr und eine auf den ersten Blick aus Sicht der Verantwortlichen zufriedenstellende Zahl.

„Mit der Anzahl und vor allem der Qualität können wir sehr zufrieden sein. Die Felder waren durchweg gut besetzt.“

Horst Kelling von der Turnierleitung des TC Bad Breisig

„Mit der Anzahl und vor allem der Qualität können wir sehr zufrieden sein. Die Felder waren durchweg gut besetzt“, befindet Horst Kelling von der Turnierleitung, der selbst souverän die Altersklasse 75 gewann. Beim genaueren Hinsehen bereitet den Verantwortlichen dennoch eine seit mehreren Jahren anhaltende Entwicklung Sorgen. Gemeint sind die vielen erst kurzfristigen Meldungen, die eine vorzeitige Planung fast unmöglich machen.

K-Sport 8 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Finale D 60 Susanne Veismann Martin Gausmann K-Sport 5 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Mixed 60 Sieherehrung vl. Filippo Raiteri, Cristina Rocca, Danielle Meunier, Marc Renoult Martin Gausmann K-Sport 3 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Herren 60 Paul De Haan Martin Gausmann K-Sport 2 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Herren 60 Achim Gass Martin Gausmann K-Sport 15 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Finale H 50 Peter Geppel Martin Gausmann K-Sport 13 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Finale H 50 Henrik Frese Martin Gausmann K-Sport 12 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Martin Gausmann K-Sport 10 Breisig Finalwochenende Int Sen Turnier Tennis Finale D 60 Jolanta Bojko Martin Gausmann 1 / 8

„Wir haben sonntags angefangen, und bis am Dienstag davor konnte gemeldet werden. Montagabends waren es erst 120 Meldungen, zum Meldeschluss dann doch die 170. Natürlich freuen wir uns über die Zahl. Die Kurzfristigkeit macht eine Planung aber nahezu unmöglich. Sei es nur die Bestellung der benötigten Bälle. Vieles ist bis zuletzt nicht genau planbar“, moniert Turnierdirektor Gill.

Positive Rückmeldungen nach acht Tagen Tennis

Beim eigentlichen Turnierablauf gab es aus Sicht des Organisationsteams dagegen kaum etwas zu bemängeln. Spannende Spiele, keinerlei wetterbedingte Unterbrechungen und zahlreiche positive Rückmeldungen stehen nach acht Tagen Tennis zu Buche.

So meldete sich beispielsweise der Österreicher Peter Geppel (Weltranglistenrang 5), Gewinner der Altersklasse 50, nach seiner Rückreise per Mail und lobte die „tolle Organisation“ ausdrücklich. Neben dem Sportlichen war mit dem „Rheinischen Abend“ am Dienstag und dem „Bitburger Abend“ am Donnerstag auch neben dem Platz einmal mehr viel geboten.

„Wir setzen uns im September zusammen und werden ausloten, wer alles weiterhin so viel Zeit für das Turnier opfern kann und will.“

Turnierdirektor Jürgen Gill

Eine ganze Reihe an Lokalmatadoren lockten in diesem Jahr ausgesprochen viele Zuschauer auf die Anlage. Neben Kelling (TC BW Bad Ems) holte mit Andreas Lingesleben (SG DJK Andernach) in der Altersklasse 40 in einer Gruppenphase ein weiterer einheimischer Spieler einen Titel. Zudem schaffte es Margreth Beyer (Andernacher TC) bei den Frauen 70 bis ins Finale, während für den frischgebackenen Deutschen Meister Roman Garzorz (TC Remagen) bei den 50ern erst im Halbfinale Endstation war. „Gerade am Donnerstag und Freitag waren es sehr viele Zuschauer auf der Anlage“, kommentiert Gill.

Wie genau und mit welchem Organisationsteam es in Zukunft in Bad Breisig weitergehen wird, lässt Gill trotz des Erfolges zum derzeitigen Zeitpunkt noch offen. „Damit sich der Aufwand lohnt, brauchen wir mindestens 150 Meldungen. Diese hatten wir in diesem Jahr. Der Aufwand muss aber erst einmal bewerkstelligt werden. Wir setzen uns im September zusammen und werden ausloten, wer alles weiterhin so viel Zeit für das Turnier opfern kann und will“, so der Turnierdirektor.

Alle Ergebnisse gibt es im Internet unter https://itfmasters.tournamentsoftware.com/tournament/E0E1DBC4-DA06-41AB-B519-C7851A30E812