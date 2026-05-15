Münzel und Schumacher geehrt Viel Lob für spannende Projekte des TC Nickenich Daniel Fischer 15.05.2026, 13:14 Uhr

i Ralph Münzel (links) vom TV Kleeblatt im TuS Mayen und Egon Schumacher (rechts) vom TC Miehlen erhielten durch den TVR-Präsidenten Ulrich Klaus die silberne Ehrennadel. TVR/Schauß

Der Tennisverband Rheinland verzeichnet erneut Mitgliederzuwachs und ehrt ehrenamtliches Engagement. Erfolgreiche Konzepte von Vereinen wie dem TC Nickenich zeigen, wie Innovation und Tradition Hand in Hand gehen.

Vereinsvertreter von 13 Vereinen sowie die beiden Ehrenmitglieder Hans Molitor und Friedhelm Kurz hatten sich neben dem Präsidium zur Mitgliederversammlung des Tennisverbandes Rheinland (TVR) eingefunden. Zum mittlerweile vierten Mal fand die Versammlung im Klubheim des VfR Koblenz auf der Karthause statt.







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