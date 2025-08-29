Sie sind eine Traditionsveranstaltung, die Bad Kreuznacher Tennis-Stadtmeisterschaften. In diesem Jahr richten sie sich wieder an die Jugend, und der VfL Bad Kreuznach mit seiner neuen Abteilungsleitung hat die Ausrichtung übernommen.

„Wir freuen uns, dass ein richtig schönes Teilnehmerfeld zusammen gekommen ist“, sagt Sebastian Busse, der als Sportwart fungiert und die Organisation gemeinsam mit dem neuen Abteilungsleiter Achim Heim übernommen hat. 37 Teilnehmer schlagen am Samstag und Sonntag im Salinental auf. Alle gemeldeten Mädchen wurden in der U16 zusammengefasst. Für die Jungs gibt es eine U9, eine U10, eine U12, eine U14 und eine U18. „Die Stadtmeisterschaften sind ja dafür bekannt, dass Neueinsteiger mitspielen. Wir haben aber auch starke Spieler aus Trier dabei“, blickt Busse auf interessante Spieler, die darum kämpfen, ihre Leistungsklassen zu verbessern. Gäste mit längerer Anfahrt dürfen mitspielen, da die Stadtmeisterschaften offen ausgeschrieben wurden.