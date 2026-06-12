Bosenheimer mit klarem Ziel Um Profi zu werden, nimmt Franzmann viel auf sich Tina Paare 12.06.2026, 10:29 Uhr

i Kraftvoll: Julian Franzmann (links) freut sich über die Unterstützung von Gerhard Merkelbach, in dessen Fitnesscenter er während seiner Zeit in Deutschland regelmäßig trainiert. Tina Paare

Im Alter von 18 Jahren in die USA zu gehen, ist ein großer Schritt. Julian Franzmann hat ihn gewagt und nicht bereut. Doch der Bosenheimer hat noch mehr vor.

Alexander Zverev hat gerade seinen ersten Grand-Slam-Titel gewonnen. Bei den French Open in Paris erfüllte sich das deutsche Aushängeschild einen lang gehegten Traum und festigte mit dem historischen Sieg den dritten Platz der Weltrangliste. Auch Julian Franzmann hat einen großen Traum: Er möchte Tennisprofi werden und arbeitet hart dafür – die meiste Zeit des Jahres in den USA, wo er studiert und zugleich an seiner Tenniskarriere arbeitet.







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