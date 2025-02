ATP Challenger Koblenz Open Ugo Blanchet bezwingt im Finale Topfavorit Luca Nardi Klaus Reimann 02.02.2025, 17:47 Uhr

i Er ist der Sieger der Koblenz Open: Ugo Blanchet aus Frankreich setzte sich im Finale des ATP Challengers gegen den Italiener Luca Nardi durch. Weiss René. René Weiss

Über zwei Stunden lang dauerte das hart umkämpfte Finale der Koblenz Open in der EPG Arena - und am Ende war Ugo Blanchet der strahlende Sieger. Der Franzose setzte sich gegen den Italiener Luca Nardi durch.

Er war der mit Platz 83 am höchsten in der Tennis-Weltrangliste gesetzte Spieler und hatte mit überzeugenden Vorstellungen die gesamte Turnierwoche über souverän und völlig verdient das Endspiel erreicht. Doch im Finale der Koblenz Open, dem größten ATP-Hallentennisturnier in Deutschland, wurde Luca Nardi seiner Favoritenrolle nicht gerecht.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen