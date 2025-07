Nächster Halt: Verbandsliga. Durch einen klaren, abschließenden Heimerfolg gegen den direkten Konkurrenten sicherten sich die Frauen 60 der SG Forst/Bad Bertrich/Polch als Meister der Rheinlandliga den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.

Ein überraschender, aber vor allem großer Erfolg für die Tennisspielerinnen der Frauen 60 der SG Forst/Bad Bertrich/Polch. Die Spielgemeinschaft hat am finalen Spieltag der Rheinlandliga überraschend den Aufstieg in die Verbandsliga erreicht.

Mit dem klaren Ziel „Klassenverbleib“ die Saison begonnen, starteten die Tennisspielerinnen aus Forst, Bad Bertrich und Polch zunächst mit einem 3:3 gegen den TC Remagen. Auch das erste Auswärtsspiel beim SV Diez-Freindiez endete mit dem gleichen Ergebnis, ehe nach einer kurzen Spielpause der TC RW Linz auswärts besiegt wurde (2:4). Mit diesem ersten Sieg war der Klassenverbleib bereits in trockenen Tüchern.

Drei gewonnene Sätze entscheiden

Am finalen Spieltag folgte dann der „Showdown“ zu Hause gegen den Trimmelter TV, der zu diesem Zeitpunkt die Tabelle anführte. „Durch einen souveränen 5:1-Sieg konnten wir sie sogar noch überholen und spielen somit im kommenden Jahr in der Verbandsliga“, berichtet SG-Spielerin Martina Münch, die hinzufügt: „Damit hatte keiner gerechnet.“ Am Ende entschieden im Vergleich mit dem SV Diez-Freiendiez nach Punkt- und Match-Gleichheit gar nur drei gewonnene Sätze mehr (35:22 zu 33:22).

„Überaus glücklich und mit vollem Elan werden wir die Aufgabe ’Verbandsliga’ in Angriff nehmen. Wer weiß, wo uns die Reise noch hinführt. Mit großem Kampfgeist und dem super Zusammenhalt in der Mannschaft ist alles möglich“, kommentiert Mannschaftsführerin Marianne Ubach den Erfolg.