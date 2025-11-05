25. Rheinland-Cup Über Zagreb und Frankfurt zum Sieg in Simmern 05.11.2025, 10:55 Uhr

i Laura Böhner vom Heidelberger TC gewann den 25. Rheinland-Cup im Sportpark Simmern. B&P Schmitt

Großes Tennis im Sportpark Simmern: Vor allem bei den Frauen war das Niveau beim 25. Rheinland-Cup so hoch wie nie. Eine große deutsche Nachwuchshoffnung musste im Hunsrück schon früh die Segel streichen.

Der 25. Rheinland-Cup im Tennis hat wieder zahlreiche deutsche Top-100-Spieler nach Simmern in den Sportpark gelockt. Bei den Männern gewann mit Vincent Marysko (aus dem hessischen Sprendlingen) die deutsche Nummer 55. Bei dem deutlich höher dotierten Frauen-Wettbewerb (mehr Preisgeld, mehr Ranglistenpunkte) hatte Laura Böhner (Nummer 99 in Deutschland) vom Bundesligisten Heidelberger TC die Nase vorn.







