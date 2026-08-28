Vulkaneifel-Therme-Cup Turnierleiter Marius Menten ist kein guter „Gastgeber“ 28.08.2026, 10:45 Uhr

i Siegerbild: Marius Menten aus Alf (Vierter von rechts), Organisator des Vulkaneifel-Therme-Cup in Bad Bertrich, war als Spieler erneut nicht zu schlagen und gewann zum dritten Mal das Turnier. Marius Menten

Marius Menten aus Alf hat zum dritten Mal das Tennisturnier in Bad Bertrich gewonnen.

Zum dritten Mal hat das Tennisturnier um den Vulkaneifel-Therme-Cup auf der schönen Anlage des TC Bad Bertrich stattgefunden – und zum dritten Mal hieß der Sieger Marius Menten. Der Lokalmatador aus Alf, der in der Regionalliga für den TC Bad Ems spielt, war spöttisch gesagt kein guter „Gastgeber“, denn Menten ist auch der Turnierleiter des Vulkaneifel-Therme-Cups.







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