Von zahlreichen Unterbrechungen waren auch am Sonntag die Tennisspiele der höherklassigen heimischen Mannschaften geprägt. Zwar wurde der eine oder andere Punkt bei leichtem Regen ausgespielt, doch bei ergiebigen Niederschlägen ging dann vorübergehend überhaupt nichts mehr. Nachdem sich die Wolken verzogen hatten, ging’s dann aber auf den Plätzen weiter.

Regionalliga

Herren 30, TC BW Bad Ems – TC Oberstenfeld 6:3. Außergewöhnlich bemerkenswert: Nach dem vierten Sieg hintereinander ist das Ziel erreicht, die Kurstädter können trotz zweier noch ausstehender Partien bereits einen Haken unter die Runde machen. „Wir haben die Klasse gehalten“, durfte BW-Mannschaftsführer Julian Mädrich nach dem von zahlreichen Regenunterbrechungen geprägten und erfolgreich abgeschlossenen Match gegen die Gäste aus dem Landkreis Ludwigsburg erleichtert konstatieren. Dabei konnten die Blau Weissen froh sein nach den Einzeln 4:2 vorne gelegen zu haben. Dennis Gilberg schien im Champions-Tiebreak bereits auf der Verliererstraße zu liegen, schaffte aber noch die Wende. Christian Klapthor hingegen verpasste es in Durchgang drei einen seiner beiden Matchbälle zu verwerten und zug den Kürzeren. Der Heimsieg gegen die abstiegsbedrohten Schwaben war dennoch rasch in trockene Tücher gepackt. Nach der nun anstehenden vierwöchigen Pause steht das Gastspiel beim punktgleichen Primus TEVC Kronberg an. „Sie werden sich bestimmt Gedanken machen und gegen uns mit vollem Gerät antreten“, erwartet Mädrich das Team aus dem Taunus beim Spitzenspiel in hochkarätiger Besetzung. Die einzelnen Ergebnisse: Dennis Gilberg – Steffen Class 3:6, 6:3, 11:9; Marius Menten – Mario Kieck 6:7, 6:0, 6:10; Christian Klapthor – Christoph Jahn 3:6, 6:1, 9:11; Christof Brenner – Julian Heckel 6:3, 6:2; Philipp Schehadad – Torben Faigle 6:2, 6:3; Richard Born – Daniel Pütter 6:1, 6:0; Nils Schremb / Born – Class / Kieck 1:6, 3:6; Dennis Gilberg / Andreas Klapthor – Jahn / Faigle 6:3, 6:1; Brenner / Schehadad – Heckel / Pütter 7:5, 6:3.

Oberliga

Herren, TC Gensingen – TC BW Bad Ems II 6:3. Trotz des Verlustes gegen stark besetzte Rheinhessen sprach BVW-Kapitän Nico Ritz von einem guten Spieltag. Julian Franzmann musste sich erst im dritten Satz beugen. „Das war bitter“, kommentierte Ritz. Jonathan Dazert hatte dagegen mehr Fortune und verbuchte im Champions-Tiebreak ebenso einen Einzelpunkt wie Ritz. Die Doppel liefen solide, wurden aber nicht zu Ende gespielt. „Insgesamt war es mit den Wetterbedingungen und den Unterbrechungen wegen Regens schwierig“, so Ritz abschließend. Die einzelnen Ergebnisse: Joao Eduardo Schiessl – Tristan Reiff 6:1, 6:3; Rafael Izquierdo Luque – Julian Franzmann 4:6, 6:2, 10:4; Kaspar Mathes – Jonathan Dazert 6:4, 2:6, 7:10; René Gabriel Jung – Nico Ritz 2:6, 5:7; Franjo Matic – Finn Gerharz 6:1, 6:2; Jelle Ackermann – Jan Luca EngeI 6:1, 6:3; Schiessl / Izquierdo Luque – Reiff / Dazert 6:1, 1:0 (Aufgabe Reiff / Dazert); Mathes / Jung – Franzmann / Engel 6:0, 2:1 (Aufgabe Franzmann / Engel); Matic / Ackermann – Ritz / Gerharz 4:6 (Aufgabe Matic / Ackermann).

TSV Schott Mainz – TC BW Bad Ems II 9:0. Der eine oder andere Satz war zwar recht umkämpft und es gab Matches, bei denen rund zwei Stunden hochklassige Ballwechsel geboten wurden. „Wir haben gut gefightet, waren insgesamt aber chancenlos“, fasste Ritz die glatte Niederlage des Aufsteigers in der Landeshauptstadt zusammen. Die Moral der jungen Bad Emser ist aber im Lehrjahr intakt. „Die Mannschaft hält zusammen und unterstützt sich vorbildlich.“ Die einzelnen Ergebnisse: Cyril Vandermeersch – Tristan Reiff 6:3, 6:4; Adan Freire da Silva – Julian Franzmann 7:5, 6:0; Steffen Hillenmeier – Jonathan Dazert 6:3, 6:1; Lukas Hamacher – Nico Ritz 7:5, 6:2; Elias Peter – Finn Gerharz 7:5, 6:1; Sven König – Leo EhrenIechner 6:2, 6:2; Vandermeersch / Freire da Silva – Reiff / Dazert 6:3, 6:4; Hillenmeier / König – Franzmann / Gerharz kampflos für Hillenmeier / König; Hamacher / Peter – Ritz / Ehrenlechner 6:1, 6:4.

Herren 75, TC Rhein-Wied Neuwied – TC BW Bad Ems II 4:2. Verärgert verließen die Kurstädter nach der Derbyniederlage den Platz. Der für Bad Ems spielende Hennefer Hans-Gert Decker traf drei Minuten zu spät auf der Anlage ein und durfte nicht mitwirken. „Von den Statuten her ist das zwar in Ordnung, ich hätte mir dennoch etwas mehr Entgegenkommen und Fingerspitzengefühl vom Neuwieder Mannschaftsführer erwartet“, sagte BW-Sprecher Peter Gilberg. So mussten die Bad Emser ihre Formation umstellen. Gilberg kündigte an, demnächst auf die Teilnahme an Turnieren in Neuwied zu verzichten. Pech hatte Peter Buhr, der sich im Champions-Tiebreak beim Stand von 8:9 muskulär verletzte und vom Platz getragen werden musste. Axel Caliebe steuerte im Einzel nach tollem Kampf ebenso einen Punkt für die Blau Weissen bei wie das Doppel Günter Bröder / Hans-Jürgen Gerharz. Die einzelnen Ergebnisse: Hans-Werner Remy – Peter Buhr 6:3, 2:6, 9:8 (Aufgabe Buhr); Josef Genn – Hans Molitor 6:0, 1:0 (Aufgabe Molitor); Gert Bay – Dieter Untermair 7:6, 6:4; Jürgen Neitzert – Axel Caliebe 3:6, 6:3, 5:10; Remy / Genn – Egon Schumacher / Caliebe 7:6, 6:3; Bay / Robert Deurer – Günter Bröder / Hans-Jürgen Gerharz 1:6, 3:6.

Verbandsliga

Herren, TC Mutterstadt – TC Diez 6:3. Nach der 1:8-Abfuhr in Alzey gingen die Diezer auch in der Vorderpfalz leer aus. Vorne wurde der Italiener Enrique Bogo gegen den jungen Tschechen Jiri Fiala für seinen Kampfgeist belohnt. Der Brasilianer Laelson Rodrigues hielt den ehemaligen Collegespieler Nicolas Mayr in Schach. Den dritten Diezer Punkt steuerte das Doppel Bogo / Rodrigues bei. „Jetzt bereiten wir uns auf das wichtige Spiel am 15. Juni gegen Trier vor. Da giltg es, den Klassenerhalt zu sichern“, so TCD-Mannschaftsführer Timo Kiesslich. Die einzelnen Ergebnisse: Jiri Fiala – Enrique Bogo 6:4, 3:6, 8:10; Nicolas Mayr – Laelson Rodrigues 4:6, 2:6; Swastik Sharma – Timo Kiesslich 6:2, 6:1; Sebastian Epstein – Liam Murtaugh 6:3 6:2; Adriano Quinti – Noah Hoffmann 6:2, 6:2; Robin Schunk – Alexander Lohrum 7:6, 6:2; Fiala / Schunk – Bogo / Rodrigues 2:6, 3:6; Mayr / Quinti – Kiesslich / Murtaugh 6:1, 6:4; Sharma / Epstein- Hoffmann / Lohrum 6:2, 6:1.

Herren 30, TC BW Bad Ems II – TSC Mainz II 3:6. Die Gäste kamen mit der nach wenigen Ballwechseln nötigen Regenunterbrechung besser zurecht und legten mit der Bilanz von 4:2 in den Einzeln den Grundstein zum Sieg auf der Silberau. „Das erhoffte Wunder in den Doppeln blieb dann aus“, bilanzierte Mannschaftsführer Adrian Becker. Die einzelnen Ergebnisse: Julian Mädrich – Nikolas Rizzi 0:1 (Aufgabe Mädrich); Adrian Becker – Jörn Hildner 6:7, 1:6; Pascal Liebeskind – Alberto Marquez Espinosa 5:7, 2:6; Maximilian Klein – Morten Pohl 6:1, 6:2; Lars Nolden – Lukas Vradelis 5:7, 6:2, 10:3; Florian Moritz – Johannes Christmann 6:3, 1:6, 14:16; J. Mädrich / Moritz – Rizzi / Hildner 2:6, 2:6; Becker / Nolden – Marquez Espinosa / Pohl 6:4, 6:4; Liebeskind / Klein- Vradelis / Christmann 7:6, 5:7, 7:10.