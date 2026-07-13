So schnell kann’s gehen: Mit weißer Weste gingen die Herren des TC BW Bad Ems ins jüngste Wochenende. Nun ziehen nach zwei Niederlagen dunkle Wolken über der Lahn-Insel Silberau auf. Die Auswahl der Kurstädter bangt wieder um den Klassenverbleib.
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Von einem „harten Wochenende“ der von ihm betreuten Herren des TC BW Bad Ems in der Tennis-Regionalliga Südwest sprach Teamchef Dennis Gilberg. Nach zwei Niederlagen steht die mit drei Siegen überragend in die Medenrunde gestartete Auswahl aus der Kurstadt nun plötzlich wieder unter Zugzwang.