Herren kassieren Niederlagen Trotz der Hitze müssen die Bad Emser wieder zittern Stefan Nink 13.07.2026, 12:01 Uhr

i Aryan Shah musste am Wochenende mit den Bad Emser Herren in der Regionalliga gleich zweimal dem Gegner zum Sieg gratulieren. Nun geht auf der Insel Silberau in der Tabelle der Blick wieder nach unzten. Andreas Hergenhahn

So schnell kann’s gehen: Mit weißer Weste gingen die Herren des TC BW Bad Ems ins jüngste Wochenende. Nun ziehen nach zwei Niederlagen dunkle Wolken über der Lahn-Insel Silberau auf. Die Auswahl der Kurstädter bangt wieder um den Klassenverbleib.

Von einem „harten Wochenende“ der von ihm betreuten Herren des TC BW Bad Ems in der Tennis-Regionalliga Südwest sprach Teamchef Dennis Gilberg. Nach zwei Niederlagen steht die mit drei Siegen überragend in die Medenrunde gestartete Auswahl aus der Kurstadt nun plötzlich wieder unter Zugzwang.







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