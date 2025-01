Nummer 83 der Welt Top100-Spieler meldet kurzfristig für Koblenz Open Daniel Fischer 26.01.2025, 17:34 Uhr

i Der Italiener Luca Nardi (Foto), Nummer 83 der Weltrangliste, setzte sich in der ersten Qualifikationsrunde der Koblenz Open gegen den Deutschen Tom Gentzsch knapp mit 6:3, 4:6 und 7:5 durch. René Weiss

Die Koblenz Open in der EPG Arena haben begonnen, und kurz vor Turnierstart hat noch ein Topspieler gemeldet. Warum der Italiener Luca Nardi über die Qualifikation muss.

Mit der ersten Qualifikationsrunde sind die Koblenz Open in ihre siebte Auflage gestartet. Beim ATP Challenger Turnier in der EPG Arena tauchte mit dem Italiener Luca Nardi kurzfristig ein Top 100-Spieler in der Qualifikation auf. Nardi hatte große Schwierigkeiten gegen einen stark aufspielenden Außenseiter, setzte sich schließlich aber denkbar knapp durch und steht damit ebenso wie Lokalmatador Florian Broska (Eitelborn), dessen Gegner nicht ...

