Nach Niederlage im Tennis Titel ist süßer Trost für Meistertrainer Wörsdörfer Marco Rosbach 19.05.2026, 15:50 Uhr

i Morgens auf dem Tennisplatz ohne Chance, dafür am Nachmittag als Fußballtrainer auf Wolke sieben: Für Niklas Wörsdörfer ging es von Guckheim direkt nach Horressen, wo er als Trainer mit seiner Mannschaft die Meisterschaft feierte. Andreas Hergenhahn

In den Achtzigern war es Usus, dass Fußballer nach ihrer aktiven Zeit zum Tennis wechselten. Niklas Wörsdörfer betreibt seit jeher beide Sportarten parallel. Im Tennis ist er in der Oberliga aktiv und im Fußball als Trainer bald in der Bezirksliga.

Volles Programm auf den Tennisplätzen: Einige Mannschaften waren am langen Wochenende gleich zweimal gefordert. Im doppelten Einsatz war auch die Nummer eins der Männer 30 der SG Guckheim/Herschbacher TC – und das sogar in zwei unterschiedlichen Sportarten.







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