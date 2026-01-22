Hallenturnier in EPG Arena Tennisprofis spielen in Koblenz um 56.700 Euro Daniel Fischer 22.01.2026, 10:24 Uhr

i Schon vor zwei Jahren begeisterte Zdenek Kolar mit harten Vorhandschlägen, bei den Koblenz Open auf dem Oberwerth vom 1. bis 8. Februar führt der Tscheche die Meldeliste an. René Weiss

Tennisfans dürfen sich auf die Koblenz Open freuen: In der EPG Arena trifft in der ersten Februarwoche internationaler Glanz auf deutsche Talente. Es wird spannend bei Deutschlands größtem Hallenturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm.

In einer Woche startet die achte Ausgabe der Koblenz Open in der EPG Arena. Einmal mehr dürfen sich die Tennisfans aus der Region auf ein internationales Starterfeld sowie zahlreiche deutsche Profis freuen. Zudem ist mit Florian Broska (Eitelborn) ein formstarker Lokalmatador mit dabei.







