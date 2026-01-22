Tennisfans dürfen sich auf die Koblenz Open freuen: In der EPG Arena trifft in der ersten Februarwoche internationaler Glanz auf deutsche Talente. Es wird spannend bei Deutschlands größtem Hallenturnier mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm.
Lesezeit 2 Minuten
In einer Woche startet die achte Ausgabe der Koblenz Open in der EPG Arena. Einmal mehr dürfen sich die Tennisfans aus der Region auf ein internationales Starterfeld sowie zahlreiche deutsche Profis freuen. Zudem ist mit Florian Broska (Eitelborn) ein formstarker Lokalmatador mit dabei.