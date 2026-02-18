Weit bevor die ersten Partien beginnen, ist das Orga-Team der Rewe Petz Ladies Open fleißig – und hört erst weit nach dem letzten Matchball des Tages auf. Dass das Ganze nur geht, wenn man als Team zusammenhält, zeigt das Turnier in Altenkirchen gut.
Auf dem Court ist Tennis vielleicht eine Individualsportart, aber dahinter steckt der Teamgedanke. „Ohne Familie hast du keine Chance“, betont zum Beispiel die Schweizerin Valentina Ryser, die heute ihr Zweitrundenspiel bei den Rewe Petz Ladies Open absolviert.