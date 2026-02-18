Ladies Open werden digitaler Teamgedanke macht das Turnier in Altenkirchen besonders René Weiss 18.02.2026, 13:27 Uhr

i Seriensiegerin und Titelverteidigerin: Julia Avdeeva steht nach dem Sieg in einem hochklassigen Match gegen Eva Bennemann am Donnerstag wieder in der zweiten Runde auf dem Platz an der Altenkirchener Glockenspitze. René Weiss

Weit bevor die ersten Partien beginnen, ist das Orga-Team der Rewe Petz Ladies Open fleißig – und hört erst weit nach dem letzten Matchball des Tages auf. Dass das Ganze nur geht, wenn man als Team zusammenhält, zeigt das Turnier in Altenkirchen gut.

Auf dem Court ist Tennis vielleicht eine Individualsportart, aber dahinter steckt der Teamgedanke. „Ohne Familie hast du keine Chance“, betont zum Beispiel die Schweizerin Valentina Ryser, die heute ihr Zweitrundenspiel bei den Rewe Petz Ladies Open absolviert.







