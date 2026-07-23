Deichstadt-Turnier in Neuwied
TC zieht positives Fazit und blickt nach vorn
Ulli Gonsberg (TC Rhein-Wied Neuwied) spielte im Feld der Männer 60 um den Turniersieg. Das Deichstadt-Turnier soll auch im komm
Ulli Gonsberg (TC Rhein-Wied Neuwied) spielte im Feld der Männer 60 um den Turniersieg. Das Deichstadt-Turnier soll auch im kommenden Jahr wieder über die Bühne gehen.
Jörg Niebergall

40 Spielerinnen und Spieler nahmen kürzlich am Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied Neuwied teil. Die Veranstaltung wurde seinem guten Ruf erneut gerecht, auch 2027 soll der Wettbewerb wieder stattfinden.

Lesezeit 1 Minute
Das kürzlich über die Bühne gegangene Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied Neuwied erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Insgesamt 40 Spielerinnen und Spieler trafen in den unterschiedlichen Altersklassen aufeinander, die 14. Ausgabe des Wettbewerbs wurde ihrem guten Ruf einmal mehr gerecht.
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