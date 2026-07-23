40 Spielerinnen und Spieler nahmen kürzlich am Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied Neuwied teil. Die Veranstaltung wurde seinem guten Ruf erneut gerecht, auch 2027 soll der Wettbewerb wieder stattfinden.
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Das kürzlich über die Bühne gegangene Deichstadt-Turnier des TC Rhein-Wied Neuwied erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit. Insgesamt 40 Spielerinnen und Spieler trafen in den unterschiedlichen Altersklassen aufeinander, die 14. Ausgabe des Wettbewerbs wurde ihrem guten Ruf einmal mehr gerecht.