TC Rhein-Wied will als Aufsteiger in der Liga bleiben

Die Medenrunde hat für viele Teams aus dem Kreis Neuwied bereits letzte Woche begonnen. Dieses Wochenende starten die übrigen überkreislich spielenden Teams in die Tennis-Saison. So startet beispielsweise die Verbandsliga-Saison der Männer 40. Dort vertreten ist der TC Rengsdorf, der beim TC Trier gastiert (Sa. 13.30 Uhr). Mannschaftsführer Jan Jakobi weiß die Besonderheiten seines Teams zu schätzen. „Wir spielen in der Konstellation schon seit den Bambini zusammen. Wir werden langsam alte Säcke, wollen aber trotzdem oben in der Verbandsliga mitspielen. Das ist unsere Ambition“, erklärt er. „Wir sind mit acht, neun Mann auch gut aufgestellt, um oben mitzuspielen. Wir sind alle ungefähr auf einem Niveau und haben mit Sebastian Schiffgens einen Ausnahmespieler. Wir kennen uns alle blind, das ist unsere Stärke.“

Für den TC Rhein-Wied Neuwied beginnt die Verbandsliga-Saison der Männer 60. Am ersten Wochenende hatten die Neuwieder spielfrei, nun treffen sie zum Start auf den TC Hackenheim, welcher sein erstes Spiel ohne Satzverlust gewinnen konnte. Auswärts beim Tabellenführer dürfte es für die Neuwieder also schwer werden. „Wir streben einen Mittelfeldplatz an“, erklärt der erste Vorsitzende Hans-Werner Remy.

Mittelfeldplätze werden angestrebt

In der Verbandsliga der Männer 75 gehen gleich zwei Neuwieder Teams an den Start. Der TC Neuwied ist das erste Mal in der Verbandsliga mit dabei. „Auch Post-SV Koblenz ist zum ersten Mal in der Verbandsliga gemeldet und ist auch direkt Topfavorit“, erklärt Mannschaftsführer Eckhard Duhme. Insgesamt spielen fünf Mannschaften in der Verbandsliga. „Wir hoffen, dass wir auf dem Mittelplatz abschließen können. Wir wissen das Koblenz und Kirchen zu stark für uns sind. Mit den anderen beiden Teams sind wir auf Augenhöhe“, so Duhme.

Auch die Reserve des TC Rhein-Wied Neuwied geht in dieser Verbandsliga an den Start. Die Neuwieder gastieren am Montag (11 Uhr) beim VfL Kirchen. „Wir wollen einen Mittelfeldplatz belegen“, erklärt Hans-Werner Remy.