Zum Start in die Medenrunde hatten die Mannschaften aus dem Kreis Neuwied in den höheren Spielklassen keinen leichten Stand.

Süd-West-Liga

Männer 65: TSV Haßloch – TC Rhein-Wied Neuwied 9:0. Nichts zu holen gab es für den TC Rhein-Wied Neuwied zum Auftakt der Medenrunde. Der Aufsteiger, der zum ersten Mal auf dieser Ebene vertreten ist, ging sowohl ohne Matchgewinn als auch ohne Satzgewinn aus der Auswärtspartie beim TSV Haßloch. Die Gastgeber wurden ihrer Favoritenrolle in jeglichen Belangen gerecht, die Neuwieder bekamen direkt zu spüren, dass in der Süd-West-Liga ein anderer Wind herrscht als in der Oberliga. Deutlich knapper waren die anderen beiden Partien. Während der Offenbacher TC 6:3 gegen den TV Kleeblatt im TuS Mayen gewann, konnte sich der TC Rotenbühl mit 5:4 gegen den TC Mutterstadt durchsetzen. Das erste Heimspiel für die Neuwieder steht am Freitag im Duell der „Sieglosen“ gegen Mutterstadt an. Die einzelnen Ergebnisse: Hans-Jürgen Kessel – Ulrich Gonsberg 1:0 (Aufgabe Gonsberg); Marino Rossi – Wolfgang Hamm 6:4, 6:2; Jürgen Beutelmann – Werner Lausberg 6:0, 6:3; Gunther Heß – Burkhard Jäger 6:1, 6:0; Volker Honacker – Frank Ulitzka 6:4, 6:1; Hans-Peter Brenner – Jürgen Noll 6:1, 6:0; Kessel / Vladimir Votava – Gonsberg / Jäger 6:1 (Aufgabe Gonsberg); Rossi / Brenner – Hamm / Lausberg 6:4, 6:1; Honacker / Uwe Mahl – Ulitzka / Noll 6:4, 6:1.

Oberliga

Männer 75: TC Grün-Weiß Bellheim – TC Rhein-Wied Neuwied 4:2. Der TC Rhein-Wied Neuwied unterlag zum Auftakt in die Medenrunde beim TC Grün-Weiß Bellheim. Dabei schnupperten die Neuwieder lange am Punktgewinn, verloren jedoch beide Doppel und mussten sich so geschlagen geben. Besonders bitter: Das letzte Doppel der Begegnung ging in den Match-Tiebreak, den die Neuwieder knapp mit 12:14 verloren. Die Chance, es besser zu machen, hat der TC am Freitag, wenn man den SVW Mainz-Weisenau empfängt. Die Mainzer starteten mit einem 3:3-Unentschieden in die Runde. Die einzelnen Ergebnisse: Willi Brechtel – Josef Genn 2:6, 6:3, 3:10; Gerd Wolf – Gert Bay 7:5, 6:1; Helmut Brüttinger – Jürgen Neitzert 2:6, 1:6; Edwin Höfer – Robert Deurer 6:0, 6:3; Wolf / Kurt Hoffmann – Hans-Werner Remy / Neitzert 6:1, 6:2; Brüttinger / Höfer – Genn / Bay 3:6, 6:4, 14:12.

Verbandsliga

Männer 50: Sportpark Windhagen – TC Bürgerweide Worms 4:5. Der Sportpark Windhagen musste sich zum Auftakt in die Medenrunde knapp dem TC Bürgerweide Worms geschlagen geben. Besser machen können es die Windhagener am kommenden Samstag im ersten Auswärtsspiel der Saison. Zu Gast ist das Team von Mannschaftsführer Michael Raskob bei der SG Gensingen/Rotamint, welche ihr erstes Spiel ebenfalls verlor. Die einzelnen Ergebnisse: Christoph Vollmert – Tobias Käge 0:1 (Aufgabe Vollmert); Thomas Schekorr – Oliver Thurow 2:6, 5:7; Torsten Scheibel – Fabian Gorga 6:1, 4:1 (Aufgabe Gorga); Michael Raskob – Roland Roth-Steiner 6:1, 6:1; Jens Kojda – Michael Piardon 2:6, 0:6; Tim Sandmann – Oliver Fischer 1:6, 0:6; Schekorr / Scheibel – Käge / Piardon 2:6, 6:3, 10:8; Vollmert / Sandmann – Thurow / Gorga 0:1 (Aufgabe Vollmert); Raskob / Kojda – Nikolai Kugele / Fischer 6:3, 6:3.

Männer 60: TC Weiler – SG Bad Hönningen/Remagen 2:4. Während der TC Rhein-Wied Neuwied zum Auftakt in die Medenrunde spielfrei hatte, konnte die SG Bad Hönningen/Remagen mit 4:2 beim TC Weiler gewinnen. Das Team um Mannschaftsführer Dirk Husmann gewann drei von vier Einzelpartien und sicherte sich so den Sieg. Das erste Heimspiel für die SG steht am kommenden Sonntag gegen den TC Nickenich auf dem Programm, welcher sein erstes Spiel deutlich mit 0:6 verlor. Die einzelnen Ergebnisse: Holger Bayer – Dirk Husmann 0:6, 0:6; Arno Pfeffer – Ralf Mergenthal 5:7, 1:6; Norbert Clemens – Frank Gettler 6:3, 6:1; Christoph Ames – Günter Engels 1:6, 0:6; Pfeffer / Clemens – Mergenthal / Gettler 6:1, 2:6, 10:7; Ames / Peter Jung – Husmann / Engels 2:6, 0:6.