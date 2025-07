Drei eigene Akteure ganz oben auf dem Treppchen, herrliches Tenniswetter, die Anlage herausgeputzt, zufriedene Spieler und Spielerinnen – doch der ausrichtende TC Rhein-Wied zog nach dem Ende der 13. Tennis-Deichstadtmeisterschaften ein gemischtes Fazit. Da punktete auch wenig, dass mit Mirco Schilf (Männer 40), Carsten Daub (Männer 50) und Hans-Werner Remy (Männer 70) die Neuwieder Lokalmatadore im Trikot des TC Rhein-Wied ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.

Dabei hatte der Feldkirchener Schilf im Halbfinale gegen den gebürtigen Feldkirchener Norbert Happ (TC Rengsdorf) beim 6:3, 6:4 noch mehr Mühe als im Finale am Sonntag. 6:2 und 6:1 stand am Ende auf der Anzeigentafel im Match gegen den Koblenzer Benjamon Nyga (TC Oberwerth), womit Schild seinen Vorjahrestitel verteidigte. Remy hatte im Halbfinale leichtes Spiel gegen seinen Vereinskameraden Gerd Bay (6:1, 6:1) und profitierte im Finale nach gewonnenem erstem Satz (6:0) von der verletzungsbedingten Aufgabe (beim Stand von 4:1) seines Gegenübers Klaus Engels vom VfL Kirchen. Daub gewann alle seine drei Spiele (Gruppenrunde) und siegte souverän in der Klasse Männer 50.

„Wenn wir eine Teilnehmerzahl von unter 100 hatten, konnten wir das immer selbst stemmen. Und jetzt haben wir 33 und suchen nach Lösungen, damit es zumindest quantitativ wieder aufwärtsgeht.“

Hans-Werner Remy, Vorsitzender des TC Rhein-Wied

Lediglich 33 Spielerinnen und Spieler waren auf der Anlage in Irlich an den Start gegangen, so wenige wie lange nicht mehr. Gut kann sich der Vorsitzende des TC Rhein-Wied, Hans-Werner Remy, an frühere Jahre erinnern, als man über 100 Akteure begrüßen durfte und dann sogar bei benachbarten Vereinen anklopfen musste, ob diese noch einen Platz übrig hätten. „Wenn wir eine Teilnehmerzahl von unter 100 hatten, konnten wir das immer selbst stemmen“, so Remy. „Und jetzt haben wir 33 und suchen nach Lösungen, damit es zumindest quantitativ wieder aufwärtsgeht.“ Woran es letztendlich lag, dass die Zahlen so weit gesunken sind, da hatte auch Remy keine klare Antwort parat.

Pflichtabgabe zwingt Verein zum Handeln

In der Frauen-Konkurrenz waren es nur drei Spielerinnen gewesen. Bei den Frauen 30 gewann Anika Engels von der SG DJK Andernach. Lisa Willecke vom gastgebenden Verein und gerade erst aus dem Griechenland-Urlaub zurückgekehrt, wurde Dritte. In der Klasse Männer 30 gewann Sascha Dietrich (TC Oberwerth Koblenz). „Aber selbst bei den Rheinlandmeisterschaften wurden in diesem Jahr bei den Frauen keine Altersklasse ausgespielt“, weiß der RW-Chef. „Das ist aktuell eben so, dass viele nur noch in den Medenrunden spielen und auf die Teilnahme an Turnieren verzichten.“ Einer der Gründe für die sinkenden Teilnehmerzahlen könnte auch die neue jährliche Pflichtabgabe (20 Euro) an den Tennisbund sein, die jeder Spieler bezahlen muss, bevor er sich überhaupt an einem Turnier anmelden kann.

„Wir lassen uns da jedenfalls etwas einfallen“, kündigt Remy an. Sein Verein hatte im Vorfeld schon das Startgeld reduziert. „Wir machen uns Gedanken, eventuell gibt es 2026 einen Doppel-Wettbewerb oder sonstige Neuerungen.“ Am Termine, dem zweiten Juli-Wochenende in Kombination mit dem Deichstadtfest möchten die Veranstalter ab festhalten.