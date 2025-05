Wenn von diesem Wochenende an auf den Tennisplätzen der Region wieder um Spiel, Satz und Sieg gekämpft wird, sind in den höheren Klassen auch einige Mannschaften aus dem Kreis Neuwied vertreten.

An der Spitze stehen die Männer 65 des TC Rhein-Wied Neuwied, die in der Nord-Staffel der Süd-West-Liga auf überregionaler Bühne ihren Hut in den Ring werfen. „Das wird die sportlich größte Herausforderung“, betont der erste Vorsitzende Hans-Werner Remy, dessen Verein viele weitere Mannschaften für die Medenrunde gemeldet hat. „Als Aufsteiger werden wir nicht oben mitspielen. Die Favoriten in der Süd-West-Liga sind Offenbach, Saarbrücken und Mutterstadt“, erklärt er.

Zu Gast in Haßloch

Gleich am Freitag wartet die erste Herausforderung auf den Neuling, der ab 13 Uhr beim TSV 1978 Haßloch in die Medenrunde einsteigt. Weiter geht es für die am höchsten spielende Mannschaft aus dem Kreis Neuwied mit den Heimspielen gegen den TC Rotenbühl (Fr., 9. Mai, 13 Uhr) und den TC Mutterstadt (Fr., 16. Mai, 13 Uhr). Danach geht es zum TC Nieder-Roden (Fr., 23. Mai, 13 Uhr), ehe nach einer Pause das dritte Heimspiel gegen den TV Kleeblatt TuS Mayen (Fr., 13. Juni, 13 Uhr) folgt. Den Abschluss bildet die Partie beim Offenbacher TC (Fr., 27. Juni, 13 Uhr).

Auch in der Oberliga ist der TC Rhein-Wied vertreten: mit den Männern 70 und den Männern 75, die ebenfalls am ersten Wochenende der Medenrunde um Punkte spielen. In diesen Altersklassen strebe man „einen Mittelfeldplatz“ an, wie der Vorsitzende Hans-Werner Remy erklärt. „Dies ist auch das Ziel der Männer 60, die wieder in der Verbandsliga aufschlagen.“

Oberligisten legen auch los

Während Letztere erst am 11. Mai in die Runde einsteigen, sind die anderen beiden Mannschaften bereits zum Auftakt gefordert. Während für die Männer 70 des TC Rhein-Wied am Montag ab 11 Uhr das Heimspiel gegen den Ingelheimer Tennisclub ansteht, treten die Männer 75 bereits am Freitagmorgen ab 11 Uhr beim TC Grün-Weiß Bellheim an.

An diesem Wochenende in der Verbandsliga im Einsatz sind die Männer 50 des Sportparks Windhagen, die den TC Bürgerweide Worms empfangen (Sa., 13.30 Uhr), und die Männer 60 der SG Bad Hönningen/Remagen, für die es zum TC Weiler geht (So., 14 Uhr). Erst später beginnt die Verbandsligarunde für die Männer 40 des TC Rengsdorf und die Männer 60 des TC Rhein-Wied sowie die Männer 75 TC Neuwied und des TC Rhein-Wied II.