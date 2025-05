Die Tennis-Saison ist im vollen Gange. Am Wochenende waren fast alle überkreislich spielenden Teams aus dem Kreis Neuwied im Einsatz.

Süd-West Liga

Männer 65

TC Rhein-Wied Neuwied – TC Mutterstadt 1:8. Auch das dritte Spiel der Regionalliga-Saison verlor der Aufsteiger des TC Rhein-Wied Neuwied deutlich gegen den TC Mutterstadt. Einzig Jürgen Noll konnte seine Einzelpartie souverän gewinnen. Die nächste Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren, haben die Neuwieder am kommenden Freitag im Auswärtsspiel beim TC Nieder-Roden, welcher ebenfalls bisher ohne Punktgewinn dasteht. Die einzelnen Ergebnisse: Ulrich Gonsberg – Karl-Heinz Klapper 0:1, Aufgabe Gonsberg; Werner Lausberg – Fritz Urbanek 2:6, 0:6; Burkhard Jäger – Gerhard Hick 2:6, 2:4, Aufgabe Jäger; Frank Ulitzka – Hans-Jörg Stadler 2:6, 0:6; Heinz-Günter Reffgen – Carsten Benter 1:6, 0:6; Jürgen Noll – Dieter Kolassa 6:2, 6:4; Lausberg/Jäger – Klapper/Benter 0:1, Aufgabe Lausberg/Jäger; Gonsberg/Reffgen – Ulrich Frantzke/Hick 0:1, Aufgabe Gonsberg/Reffgen; Ulitzka/Noll – Urbanek/Stadler 0:1, Aufgabe Ulitzka/Noll.

Oberliga

Männer 70

TC Rhein-Wied Neuwied – Post-SV Koblenz 2:4. Der TC Rhein-Wied Neuwied musste im dritten Spiel die zweite Niederlage hinnehmen. Gegen den Post-SV Koblenz unterlagen die Neuwieder knapp mit 2:4. Am kommenden Montag spielt Neuwied beim TC Hackenheim. Die einzelnen Ergebnisse: Ulrich Gonsberg – Michael Struth 0:1, Aufgabe Gonsberg; Wolfgang Hamm – Hans-Willi Koch 6:2, 4:6, 7:10; Werner Lausberg – Karl-Josef Maiwald 3:6, 3:6; Herbert Kurz – Peter Zimny 2:6, 6:3, 10:6; Gonsberg/Hans-Werner Remy – Struth/Zimny 0:1, Aufgabe Gonsberg/Remy; Hamm/Lausberg – Koch/Maiwald 6:4, 7:5.

Männer 75

SG Langenlonsheim/Weinsheim – TC Rhein-Wied Neuwied 1:5. Im Duell der „Sieglosen“ gewann der TC Rhein-Wied Neuwied äußerst souverän gegen die SG Langenlonsheim/Weinsheim. Einzig Hans-Werner Remy unterlag in seiner Einzelpartie. Die Chance, den zweiten Sieg in Folge zu holen, haben die Neuwieder am kommenden Freitag im Heimspiel gegen den TC Bisttal Überherrn, welcher ungeschlagen an der Tabellenspitze steht. Die einzelnen Ergebnisse: Tadeusz Kaszynski – Hans-Werner Remy 6:2, 6:1; Rüdiger Breckheimer – Josef Genn 0:6, 6:7; Dieter Schlaadt – Gert Bay 1:6, 1:6; Manfred Wolfram – Jürgen Neitzert 0:6, 1:6; Kaszynski/Karlheinz Schmidt – Remy/Neitzert 6:1, 1:6, 5:10; Breckheimer/Wolfram – Genn/Bay 3:6, 7:5, 4:10.

Verbandsliga

Männer 40

TV Grosslittgen – TC Rengsdorf 2:7. Die Rengsdorfer fuhren im zweiten Spiel den zweiten Sieg ein und setzen sich damit an der Tabellenspitze fest. Die Ambitionen, die Verbandsliga zu gewinnen, dürften also weiterhin voll da sein. Beim TV Grosslittgen gewann der RC souverän mit 7:2. In der kommenden Woche spielen die Rengsdorfer zu Hause gegen die SG TG/SP Simmern/Kisselbach. Die einzelnen Ergebnisse: Mario Pesch – Sebastian Schiffgens 3:6, 3:6; Sven Menges – Daniel Ort 1:6, 4:6; Michael Forens – Heiko Ehlscheid 3:6, 6:3, 10:6; Bernhard Staab – Tim Kalter 1:6, 2:6; Lukas Reffke – Björn Hild 0:6, 0:6; Mark Pardee – Andreas Hörter 0:6, 0:6; Menges/Forens – Schiffgens/Hild 7:5, 7:5; Pesch/Pardee – Ort/Kalter 2:6, 1:6; das dritte Doppel ging kampflos an Ehlscheid/Hörter.

Männer 60

TC Rhein-Wied Neuwied – SG Güls/Oberfell 1:5. Auch das zweite Spiel der Verbandsliga-Saison verloren die Neuwieder gegen die SG Güls/Oberfell. Einzig Benno Riba und Frank Ulitzka gewannen ihre Doppelpartie. In der kommenden Woche trifft der TC Rhein-Wied Neuwied im Heimspiel auf den TC Nickenich. Die einzelnen Ergebnisse: Stephan Anhalt – Dietmar Emmerichs 6:0, 0:6, 5:10; Benno Riba – Marek Olszowy 1:6, 2:6; Frank Ulitzka – Fred Klinge 2:6, 2:6; Heinz Weinert – Berthold Nick 2:6, 1:6; Anhalt/Weinert – Olszowy/Klinge 1:0, Aufgabe Anhalt/Weinert; Riba/Ulitzka – Emmerichs/Werner Stoffel 6:4, 4:6, 10:6.

SG Bad Hönningen/Remagen – TSC Saulheim 6:0. Bad Hönningen gewann auch das dritte Spiel der diesjährigen Verbandsliga-Saison und bleibt damit auf dem ersten Tabellenplatz. Mit einem klaren 6:0-Heimsieg untermauert die SG ihre Favoritenrolle. Am kommenden Sonntag muss sie zum Auswärtsspiel beim SC Güls/Oberfell, bei dem Bad Hönningen den nächsten Sieg einfahren will. Die einzelnen Ergebnisse: Dirk Husmann – Mark-Oliver Kersting 5:7, 5:0, Aufgabe Kersting; Frank Gettler – Uli Weiskopf 6:1, 4:2, Aufgabe Weiskopf; Günter Engels – Carsten Pfeiffer 6:4, 6:7, 10:3; das vierte Einzel ging kampflos an Joachim Schmitz; Husmann/Engels – Kersting/Pfeiffer 1:0, Aufgabe Kersting/Pfeiffer; das zweite Doppel ging kampflos an Gettler/Schmitz.

Männer 75

TC Rhein-Wied Neuwied II – SG Koblenz-Asterstein/VfR Koblenz/Höhr-Grenzhausen 5:1. Die Oberliga-Reserve des TC Rhein-Wied Neuwied gewann ihr erstes Spiel in der diesjährigen Verbandsliga-Saison. Das nächste Neuwieder Spiel findet in zwei Wochen zu Hause gegen den TC Neuwied statt. Das Derby dürfte spannend werden. Die einzelnen Ergebnisse: Waldemar Voth – Horst Hegel 6:4, 6:2; Norbert Seidel – Friedhelm Kurz 6:1, 6:2; Rainer Zuber – Hermann-Josef Bauer 6:1, 6:3; Kurt Becker – Gilbert Labbe 6:0, 6:0; Robert Deurer/Oswald Höfer – Kurz/Bauer 6:1,6:1; Voth/Becker – Hegel/Labbe 6:4, 3:6, 7:10.

TC Neuwied – Post-SV Koblenz 0:6. Nachdem die Neuwieder ihr erstes Saisonspiel mit 6:0 gewonnen hatten, verloren sie gegen den Post-SV Koblenz mit 0:6. Für die Koblenzer war es das erste Spiel der Saison, in dem sie direkt gezeigt haben, dass sie ein Topfavorit auf den Titel in der Verbandsliga sind. Nächste Woche spielt der TC Neuwied zu Hause gegen den VfL Kirchen. Die einzelnen Ergebnisse: Adolf Hargesheimer – Gerd Preker 4:6, 4:6; Roland Arend – Lutz Krauthakel 3:6, 4:6; Jürgen Laufenberg – Remigius Maurus 0:6, 0:6; Klaus-Peter Schützeichel – Robert Pähler 2:6, 4:6; Arend/Laufenberg – Arnold Wagner/Preker 0:6, 3:6; Eckhard Duhme/Walter Rams – Krauthakel/Maurus 0:6, 7:5, 8:10.