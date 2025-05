Die Medenrunde hat begonnen, und in den höheren Klassen waren auch einige Westerwälder Mannschaften im Einsatz. Dabei gab es in der Verbandsliga drei Siege und ein Unentschieden.

Vier Verbandsliga-Mannschaften haben auf höherer Tennisebene den Anfang gemacht – und das durchaus erfolgreich. Zum Start der Medenrunde gab es aus Westerwälder Sicht drei Siege und ein Unentschieden. Darauf lässt sich aufbauen, wenn am Wochenende das Gros der Teams in den Ligaspielbetrieb einsteigt.

Männer 30

SG Roßbach/Siershahn/Mittelwald Montabaur - SG Forst/Lutzerath 5:4. „Es war das erwartet schwere Spiel“, bilanzierte Roßbachs Kapitän Stefan Schenkelberg, der schon im Vorfeld vermutet hatte, dass die Partie bis zum Schluss spannend bleiben könnte. Drei der Einzel gingen in den Match-Tiebreak, zwei davon gewannen die Westerwälder. Da habe man das nötige Quäntchen Glück gehabt. „Es war klar, dass wir noch mindestens ein Doppel gewinnen mussten. Deswegen haben wir Doppel eins und drei stark aufgestellt“, so Schenkelberg. Den entscheidenden Punkt holten schließlich Alexander Hitzek und Christian Blaicher. „Das war ein wichtiger Sieg gegen einen Gegner, der absolut auf Augenhöhe agiert hat.“ Ergebnisse: Maximilian Schmitz - Oliver Müller 6:1, 6:1; Adrian Franco - Frank Fischer 6:2, 6:4; Matthäus Stolarz - Marko Pulvermacher 4:6, 6:2, 10:8; Alexander Hitzek - Tim Kalter 4:6, 5:7; Marius Ferger - Bernhard Kock 2:6, 7:6, 9:11; Stefan Schenkelberg - Daniel Klein 0:6, 6:1, 10:8; Schmitz/Stolarz - Fischer/Pulvermacher 6:2, 4:6, 8:10; Franco/Schenkelberg - Müller/Kalter 4:6, 4:6; Hitzek/Christian Blaicher - Kock/Klein 6:1, 6:3.

Männer 50

TC Mittelwald Montabaur - SG TSG/DJK Bretzenheim 8:1. „Das war ein gelungener Start in die neue Saison“, freute sich Mittelwald Kapitän Christian Bäcker, der seinem Team eine „solide Mannschaftsleistung“ attestierte. „Das Spiel war nach den Einzeln schon entschieden. Insgesamt ein ungefährdeter Sieg“, hatte Bäcker nicht viel auszusetzen nach dem deutlichen Heimerfolg gegen die Gäste aus dem Mainzer Stadtteil. Ergebnisse: Karsten Wagner - Marcus Grünewald 7:5, 6:2; Marco Orthey - Mathias Rothenburger 6:4, 6:4; Marc-Oliver Klein - Raoul Schuster 6:2, 6:0; Mike Witzel - Frank Bott 6:7, 7:6, 10:7; Christian Bäcker - Volker Pohlschmid 6:4, 6:2; Stefan Drewing - Jörg Lohmann 6:3, 5:7, 8:10; Wagner/Witzel - Grünewald/Rothenburger 6:2, 6:3; Orthey/Klein - Schuster/Bott 6:0, 6:1; Bäcker/Patrik Jösch - Pohlschmidt/Lohmann 6:4, 1:6, 10:3.

Frauen 30

TV Guckheim - SG Metternich/Lahnstein 3:3. „Nach den Einzeln stand es 2:2, sodass es auf die Doppel ankam“, berichtete Guckheims Spitzenspielerin Carolin Mohr von einem spannenden Start in die Medenrunde. „Nach zwei umkämpften Doppeln konnte jede Mannschaft eine Partie für dich entscheiden.“ Besonders eng zu ging es in Mohrs Doppel an der Seite von Julia Bonath, in dem die beiden Guckheimerinnen nach verlorenem ersten Satz stark zurückkamen und auch den Match-Tiebreak für sich entschieden. Ergebnisse: Carolin Mohr - Janine Zimmermann 6:1, 6:3; Julia Bonath - Melina Friederichs 6:1, 6:0; Janine Breier - Rebecca Frank 1:6, 2:6; Elisa Habel - Nina Both 0:6, 4:6; Mohr/Bonath - Zimmermann/Frank 4:6, 6:1, 10:7; Breier/Habel - Elke Hofmann/Both 5:7, 2:6.

i Guckheims Julia Bonath (Foto) punktete im Einzel gegen Melina Friederichs und holte an der Seite von Carolin Mohr den wichtigen dritten Sieg im Doppel. Volker Horz

TC Mittelwald Montabaur - TC GW Buchholz 6:0. „Der erste Spieltag ist geschafft“, sagte Mittelwalds Spielführerin Anna Schreiber und berichtete von einem souveränen 6:0-Erfolg ihrer Mannschaft gegen Buchholz. „Nachdem die Einzel alle recht deutlich an uns gingen, waren die Doppel hart umkämpft.“ Während Rita Hannappel und Julia Hommrich ihre Gegnerinnen auf Distanz hielten, machten es Karin Hübner und Christina Lenz beim 7:5, 7:5 spannend. Ergebnisse: Rita Hannappel - Lesley Blank 6:0, 6:1; Julia Hommrich - Carolin Kramer 6:3, 6:2; Karin Hübner - Janina Berwanger 6:4, 6:0; Christina Lenz - Inga Kittler 7:6, 6:1; Hannappel/Hommrich - Kramer/Berwanger 6:3, 6:2; Hübner/Lenz - Kittler/Kohlhaas 7:5, 7:5.