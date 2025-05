Das Kreisduell der Tennis-Frauen wurde zu einer überraschend deutlichen Angelegenheit. Der TC Kirn bezwang auf eigener Anlage den VfL Bad Kreuznach mit 6:0 und bleibt damit in der A-Klasse ungeschlagen.

Der Erfolg der ehemaligen Weltranglistenspielerin Olivia Placzek im Spitzeneinzel gegen Lena Heim war zu erwarten gewesen, doch auch auf den hinteren Positionen setzten sich Michelle Focke, Marie Fischer und Mia Kohl jeweils in zwei Sätzen durch und stellten frühzeitig die Weichen auf Teamsieg. Die Doppelerfolge von Placzek/Focke und Fischer/Kohl waren dann die Kür. „Mein Einzel und die Doppel waren eindeutig, in den drei anderen Einzeln waren unsere Spielerinnen aber durchaus dran, haben es leider nicht geschafft, einen Satz oder die Partien für sich zu entscheiden. Vor allem bei Melanie Streiter war es sehr eng“, berichtete VfL-Sprecherin Lena Heim. Ihre Mitspielerin musste sich im zweiten Satz erst im Tiebreak Michelle Focke geschlagen geben.

Auch die A-Klasse der Männer wird von deutlichen Erfolgen geprägt. Am ersten Spieltag hatte der VfL Bad Kreuznach noch mit 0:6 verloren, dieses Mal langte er selbst hin und gewann mit 6:0 beim TV Vollmersbach. Chris Wehrmann, Jakob Becker, der Tomasz Kakala, den Trainer des Fußball-Oberligisten SC Idar-Oberstein bezwang, Pablo Gonzalez und Roman Saloum waren in Einzel und Doppel erfolgreich. Klassenkamerad TC Blau-Weiß Bad Kreuznach feierte bereits seinen zweiten 6:0-Erfolg. Dieses Mal musste der TC BW Bad Ems IV dran glauben. Oliver Rozehnal, Adrian Starkbaum, Luca Neubauer, Julius Schäfer, Rozehnal/Yannick Gödtel und Starkbaum/Neubauer siegten. Die zweite Garde der Blau-Weißen war erneut auf verlorenem Posten. Immerhin holte Lukas Reis mit einem 2:6, 6:3, 10:7 beim 1:5 gegen den TC Oberwerth Koblenz III einen Ehrenpunkt für die Bad Kreuznacher.

In der Verbandsliga der Männer 60 behält der TC Hackenheim seine weiße Weste. Allerdings hing das 4:2 beim TC Weiler am seidenen Faden. Johannes Zander und Jens Monath siegten im Einzel in zwei Sätzen. Jürgen Sottong benötigte aber den Match-Tiebreak (10:7), um auf 3:1 zu stellen. Es fehlte den Hackenheimern also nur noch ein Doppelerfolg. Nachdem das Spitzendoppel schnell an die Weilerer gegangen war, lag die Verantwortung auf den Schlägern von Monath und Thomas Ehle, die es spannender kaum hätten machen können. Mit 7:5, 6:7 und 11:9 gewannen die beiden Hackenheimer und sicherten ihrem Team das 4:2. Ehle entwickelt sich immer mehr zum Doppel-Spezialisten. Schon in der Vorwoche hatte er den entscheidenden Punkt mit einem Partner an seiner Seite eingefahren. Am Mittwoch um 11 Uhr sind die Verbandsliga-Männer 65 der Hackenheimer gefordert. Sie streben beim TV Alzey den ersten Sieg an. Auch die Frauen 65 des VfL Rüdesheim schlagen am Mittwoch um 11 Uhr auf. Sie müssen dazu allerdings weit reisen. Es geht ins Saarland zum TC Oberlinxweiler, der zum Oberliga-Auftakt ebenfalls erfolgreich war.

Die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim hatten bereits vor Saisonbeginn befürchtet, dass es eine schwere Runde für sie geben würde, zumal sie in der Oberliga eines der ältesten Teams stellen. Und ihre Befürchtung ist nicht unbegründet gewesen, die Langenlonsheimer kassierten im dritten Spiel die dritte Niederlage. Allerdings schnupperten sie beim 1:5 gegen den TC RW Neuwied durchaus an einem Remis. In den Einzeln war nur SG-Spitzenspieler Tadeusz Kaszynski erfolgreich gewesen. Doch die Gastgeber trotzten dem 1:3 und hatten in beiden Doppeln Siegchancen. Kaszynski und Karlheinz Schmidt sowie Rüdiger Breckheimer und Manfred Wolfram verloren erst im Match-Tiebreak. Schlag auf Schlag geht es weiter. Am Freitag um 11 Uhr steht bereits die vierte Saisonpartie auf dem Programm. Für das Schlusslicht geht es zum Vorletzten, den TC Bellheim.