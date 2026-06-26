Auftakt in Männer-Regionalliga TC BW Bad Ems legt gegen Bundesliga-Absteiger los Marco Rosbach 26.06.2026, 17:06 Uhr

i Bei den Männern 30 legte sich Dennis Gilberg in den vergangenen Wochen mächtig ins Zeug. Dass er auch in der Männer-Regionalliga auf dem Platz stehen wird, sei hingegen eher unwahrscheinlich, sagt der Mannschaftsführer, bei dem dafür die organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Andreas Hergenhahn

Das Beste zum Schluss: Während in vielen Klassen die Medenrunde bereits beendet ist, legen die Männer des TC BW Bad Ems in der Regionalliga erst los. Gegen starke Gegner soll es die Mischung aus internationaler Klasse und regionalen Spielern machen.

Während die allermeisten Bälle in der Tennis-Medenrunde 2026 geschlagen und vielerorts bereits die letzten Punkte vergeben sind, kommen die Männer des TC BW Bad Ems jetzt erst richtig auf Touren. In der Regionalliga Südwest geht es erst von diesem Wochenende an um Spiel, Satz und Sieg – auch auf der Lahninsel Silberau, wo das Team um Mannschaftsführer Dennis Gilberg am Sonntag ab 11 Uhr bei freiem Eintritt Bundesliga-Absteiger TV Reutlingen ...







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