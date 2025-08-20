Drei Talente des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach messen sich in Koblenz mit der Rheinland-Konkurrenz. Vor allem Sofia Hilt möchte ihre gute Turniersaison krönen.

Von Freitag bis Sonntag gehen auf der Anlage des VfR Koblenz-Karthause die Rheinland-Meisterschaften der Tennis-Jugend über die Bühne. Ausgeschrieben sind die Altersklassen U18 bis U9. In der U9 wird die Vorrunde in Gruppen gespielt, die Endrunden erfolgen dann im K.o.-System. Alle anderen Altersklassen werden im K.o.-System mit Nebenrunde gespielt. Der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach schickt drei Talente ins Rennen: Luca Neubauer (U18), Sofia Hilt (U12) und Tim Kirsch (U9).

Sofia Hilt reist mit großem Selbstvertrauen nach Koblenz, da erfolgreiche Turnierwochen hinter ihr liegen. Bei einem LK-Turnier in Wiesbaden sicherte sie sich den Sieg. Zudem erreichte sie bei einem Turnier des Deutschen Tennis-Bundes in Haßloch den zweiten Platz. Das sollte Rückenwind geben, um auch bei den Titelkämpfen auf der Koblenzer Karthause weit zu kommen. Top-gesetzt in der U12 sind Marie Wagenleitner (VfR Koblenz-Karthause) und Victoria Kuncheva (TV Guckheim).