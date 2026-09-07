Eine besondere Trophäe schmückt ab sofort die Vitrine im Clubheim des TC Blau Weiss auf der idyllischen Bad Emser Lahn-Insel Silberau: Die Herren 40 haben dem Heimviertel genutzt und verewigten sich als Deutscher Meister in den Geschichtsbüchern.
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Ein kurzer Cross hinters Netz – der Rest war Jubel. Alexander Waskes verwandelter Matchball in seinem Doppel an der Seite Jaroslav Pospisils brachte den TC Blau-Weiss Bad Ems (endlich) ans Ziel. Auf der Meldeliste waren die Kurstädter mit ihrem internationalen Starensemble schon vorher die Nummer eins unter den besten Herren-40-Teams Deutschlands.