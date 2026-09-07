Auflauf von Stars in Bad Ems TC Blau Weiss krönt sich zum Deutschen Meister René Weiss 07.09.2026, 09:37 Uhr

i Güteklasse A: Der Tscheche Jaroslav Pospisil drehte nach denkbar knapp verlorenem erstem Durchgang den Spieß gegen den für Ratingen spielenden Österreicher Marco Mirnegg um und ebnete damit für seine Bad Emser den Weg zum ersehnten Titelgewinn. René Weiss

Eine besondere Trophäe schmückt ab sofort die Vitrine im Clubheim des TC Blau Weiss auf der idyllischen Bad Emser Lahn-Insel Silberau: Die Herren 40 haben dem Heimviertel genutzt und verewigten sich als Deutscher Meister in den Geschichtsbüchern.

Ein kurzer Cross hinters Netz – der Rest war Jubel. Alexander Waskes verwandelter Matchball in seinem Doppel an der Seite Jaroslav Pospisils brachte den TC Blau-Weiss Bad Ems (endlich) ans Ziel. Auf der Meldeliste waren die Kurstädter mit ihrem internationalen Starensemble schon vorher die Nummer eins unter den besten Herren-40-Teams Deutschlands.







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