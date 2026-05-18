Der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach kassierte im Salinental eine extrem unglückliche Niederlage. Der Aufsteiger lag in vielen Rubriken vorne, doch der Gegner aus Ulmen nahm die Punkte mit nach Hause.
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Der Höhenflug der Tennis-Frauen 60 des TC Kirn hält an. Das Team spielte seine Heimstärke aus und stürmte mit dem 4:2 über den zuvor unbesiegten TC Horchheim auf den zweiten Regionalliga-Rang.Andrea Schmäler (6:3, 6:4), Christine Koch (6:2, 6:3) und Steffi Schreiber (6:2, 6:4) hatten in ihren Einzeln wenig Mühe.