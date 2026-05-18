Unglückliches 4:5 TC Blau-Weiß holt 17 Spiele mehr, verliert aber Olaf Paare 18.05.2026, 20:09 Uhr

i Holen einen Doppelpunkt, unterliegen aber mit ihrem Team: Heinrich Welpe (vorne) und Vlado Matic konnten das 2:4 der Männer 70 des TC Hackenheim nicht verhindern. Klaus Castor

Der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach kassierte im Salinental eine extrem unglückliche Niederlage. Der Aufsteiger lag in vielen Rubriken vorne, doch der Gegner aus Ulmen nahm die Punkte mit nach Hause.

Der Höhenflug der Tennis-Frauen 60 des TC Kirn hält an. Das Team spielte seine Heimstärke aus und stürmte mit dem 4:2 über den zuvor unbesiegten TC Horchheim auf den zweiten Regionalliga-Rang.Andrea Schmäler (6:3, 6:4), Christine Koch (6:2, 6:3) und Steffi Schreiber (6:2, 6:4) hatten in ihren Einzeln wenig Mühe.







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