Jugend-Cup steigt an Pfingsten
TC Blau-Weiß freut sich auf Jubiläum und viele Talente
Hailey Wheeldon vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach schlug im Vorjahr in der U9 auf. Dieses Mal startet sie beim Jugend-Cup eine Alte
Hailey Wheeldon vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach schlug im Vorjahr in der U9 auf. Dieses Mal startet sie beim Jugend-Cup eine Altersklasse höher.
Klaus Castor

Die Tennisanlage des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach ist an Pfingsten Jahr für Jahr ein Anziehungspunkt. Nun feiert der Jugend-Cup seinen 25. Geburtstag.

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Dem TC Blau-Weiß Bad Kreuznach steht am Pfingst-Wochenende ein Jubiläum bevor. Zum 25. Mal richtet er den Bad Kreuznacher Jugend-Cup aus, bei dem die Tennistalente um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe, aber auch um Ranglistenpunkte kämpfen.Die Gastgeber freuen sich, dass ihr Turnier über einen so langen Zeitraum Anziehungspunkt für aufstrebende Talente ist.

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