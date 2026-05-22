Jugend-Cup steigt an Pfingsten TC Blau-Weiß freut sich auf Jubiläum und viele Talente Tina Paare 22.05.2026, 08:59 Uhr

i Hailey Wheeldon vom TC Blau-Weiß Bad Kreuznach schlug im Vorjahr in der U9 auf. Dieses Mal startet sie beim Jugend-Cup eine Altersklasse höher. Klaus Castor

Die Tennisanlage des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach ist an Pfingsten Jahr für Jahr ein Anziehungspunkt. Nun feiert der Jugend-Cup seinen 25. Geburtstag.

Dem TC Blau-Weiß Bad Kreuznach steht am Pfingst-Wochenende ein Jubiläum bevor. Zum 25. Mal richtet er den Bad Kreuznacher Jugend-Cup aus, bei dem die Tennistalente um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe, aber auch um Ranglistenpunkte kämpfen.Die Gastgeber freuen sich, dass ihr Turnier über einen so langen Zeitraum Anziehungspunkt für aufstrebende Talente ist.







Artikel teilen

Artikel teilen