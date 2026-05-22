Die Tennisanlage des TC Blau-Weiß Bad Kreuznach ist an Pfingsten Jahr für Jahr ein Anziehungspunkt. Nun feiert der Jugend-Cup seinen 25. Geburtstag.
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Dem TC Blau-Weiß Bad Kreuznach steht am Pfingst-Wochenende ein Jubiläum bevor. Zum 25. Mal richtet er den Bad Kreuznacher Jugend-Cup aus, bei dem die Tennistalente um den Pokal der Sparkasse Rhein-Nahe, aber auch um Ranglistenpunkte kämpfen.Die Gastgeber freuen sich, dass ihr Turnier über einen so langen Zeitraum Anziehungspunkt für aufstrebende Talente ist.