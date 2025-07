Einen Sieg hatten die Tennisspieler des TC Gensingen noch benötigt, um sicher in der Oberliga zu bleiben. Weil sie den schon am Samstag im Heimspiel gegen den TC BASF Ludwigshafen II mit 6:3 einfuhren, konnten sie verschmerzen, dass sie tags darauf ebenfalls vor heimischem Publikum im letzten Saisonspiel dem TC BW Homburg in gleicher Höhe unterlagen.

Den Grundstein zum Erfolg in der ersten Begegnung legten die Gastgeber in den Einzeln. „Es war wichtig, mit einer 4:2-Führung rauszugehen“, sagte Jelle Ackermann. Nachdem Joao Eduardo Schiessl, Tiago Miguel Dias Pereira und Franjo Matic jeweils in zwei Sätzen gewonnen hatten, Kaspar Mathes dagegen im Matchtiebreak 6:10 unterlegen war, lag es am TCG-Spielführer selbst, für die günstige Ausgangsposition zu sorgen. Ackermann musste nach gewonnenem erstem Satz den Ausgleich hinnehmen und beim 9:10 im Entscheidungsdurchgang einen Matchball abwehren, ehe er sich mit 13:11 durchsetzte. „Das war nicht unwichtig“, sagte der Spielführer. „Es war ein guter Fight bei heißen Temperaturen.“ Eingeplant war dann der Sieg von Schiessl/Pereira im ersten Doppel, der bereits die Entscheidung brachte, Mathes und René Gabriel Jung sorgten für klare Verhältnisse. „Die beiden Jungen haben ein sehr gutes Doppel gespielt“, lobte Ackermann.

Obwohl damit der Klassenverbleib bereits gesichert war, hätten die Gensinger gerne auch das zweite Heimspiel gewonnen, doch nachdem Schiessl im Spitzeneinzel mit 10:12 im dritten Satz verloren hatte, war klar, dass dies schwer werden würde. Immerhin sorgten Pereira und Mathes mit deutlichen Erfolgen dafür, dass ihre Mannschaft vor den Doppeln lediglich mit 2:4 zurücklag, doch um die Begegnung zu drehen, hätten die Gensinger alle drei Doppel gewinnen müssen. Weil lediglich Schiessl/Pereira sich durchsetzten, stand die Niederlage fest, die aber nichts am positiven Saisonfazit von Ackermann änderte. „Wir sind mehr als zufrieden“, sagte der Spielführer. „Wir haben unser Ziel erreicht und zum achten Mal in Folge die Klasse gehalten.“

Kirner Frauen 60 gehen die Südwestliga an

Mit einem scheinbar klaren 6:0-Heimsieg über den TC Hasborn-Dautweiler sicherten sich die Frauen 60 des TC Kirn die Meisterschaft in der Oberliga und steigen in die Südwestliga auf. „Das Ergebnis sagt nichts über das Spiel aus“, räumte die Kirner Spielführerin Andrea Schmäler ein. „Es hört sich so deutlich an, aber es spiegelt den Verlauf nicht wider.“ Zwar waren auch die Satzausgänge überwiegend deutlich, lediglich Helga Bleisinger im Einzel sowie Christine Koch und Kana Purper im Doppel gewannen ihre Partien erst im dritten Satz, doch oft entschied ein Punkt ein einzelnes Spiel. „Wir haben schwer gekämpft“, sagte Schmäler. „Aber wir haben es gut hinbekommen.“ Eigentlich hatten die Kirnerinnen nicht vor aufzusteigen, weil sie die weiten Fahrten schreckten, doch es hat ein Sinneswandel stattgefunden. „Wir haben beschlossen, es für ein Jahr zu probieren“, sagte die Spielführerin. „Jetzt freuen wir uns drauf.“

TC Oberwerth Koblenz setzt unberechtigten Spieler ein

Den Aufstieg eigentlich schon abgeschrieben hatten die A-Klasse-Männer der TC Blau-Weiß Bad Kreuznach. Doch vor dem abschließenden Heimspiel gegen Schlusslicht TV Vollmersbach wurde bekannt, dass der TC Oberwerth Koblenz III im Spitzenspiel gegen die Blau-Weißen vor zwei Wochen einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten, und die Bad Kreuznacher 1:5-Niederlage in einem 6:0-Sieg umgewandelt worden war. „Das war noch einmal ein Motivationsschub“, sagte BW-Kapitän Alexander Danajlovski. „Es war auch in unserem Sinne, weil wir vorhatten aufzusteigen.“ Dass seine Mannschaft trotz des Ausfalls von Spitzenspieler Oliver Rozehnal den letzten Schritt zum Titel gehen würde, war abzusehen, weil die Gastgeber mit Siegen von Yannick Gödtel, Luca Neubauer und Adrian Ley rechneten. Lediglich Adrian Starkbaum auf Position eins stand erwartungsgemäß vor einer schweren Aufgabe, doch auch er setzte sich mit 11:9 im Matchtiebreak durch. Weil die Bad Kreuznacher auch beide Doppel ohne Satzverlust gewannen, stand der 6:0-Sieg fest, der Meisterschaft und Aufstieg bedeutete. „Dafür, dass wir doch einige Verletzte hatten, sind wir froh, dass wir es noch geschafft haben“, sagte Danajlovski.

Keine Auswirkung auf die relevanten Entscheidungen in dieser Klasse hatte, dass die zweite Mannschaft der Blau-Weißen auf heimischer Anlage das Derby gegen den VfL Bad Kreuznach mit 5:1 gewann und damit zum Abschluss der Runde den ersten Sieg heimfuhr. Der Abstieg der Gastgeber stand ebenso schon vor der Partie fest wie der Klassenverbleib des Lokalkonkurrenten. Der VfL konnte wegen Verletzungen nicht auf alle Spieler zurückgreifen, für den einzigen Punkt sorgte Jakob Becker im Einzel. „In dieser Besetzung haben wir uns gegen einen gut aufgestellten Gegner als zu schwach erwiesen“, sagte VfL Mannschaftskapitän Christopher Wehrmann. „Wir können mit der Niederlage gut leben.“ Für Blau-Weiß punkteten Bent Gläser, Luca Schrögel und Fabian Guckelsberger im Einzel sowie Gläser/Bruno Thom und Liam Wahl/Arne Sperling im Doppel.

„Es lief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten“

Olivia Placzek (TC Kirn)

Für die Frauen des TC Kirn hat es nicht zum Titelgewinn gereicht, sie verloren auf heimischer Anlage das Spitzenspiel gegen den TV Waldesch mit 2:4. „Es lief nicht so, wie wir uns das erhofft hatten“, räumte Olivia Placzek ein. „Nachdem wir nach den Einzeln bereits 1:3 zurücklagen, war das Thema Aufstieg schon vom Tisch.“ Die Kirner Spielführerin selbst bekam Krämpfe, nachdem sie den ersten Satz für sich entschieden hatte, wollte zwar nicht aufgeben, konnte aber auch ihre Leistung nicht mehr bringen, so dass sie 3:10 im Matchtiebreak verlor. So gewann lediglich Vita Andina ein Einzel, im Doppel steuerten Michelle Focke und Isabell Bencsik den zweiten Punkt bei. „Es wäre vielleicht anders gelaufen, wenn unsere Stammspielerin Mia Kohl zur Verfügung gestanden hätte“, sagte Placzek. „Aber Waldesch war von Beginn der Saison an das bessere Team.“

In der gleichen Klasse beendete der VfL Bad Kreuznach die Saison vor heimischer Kulisse mit einem 3:3 gegen den TC Bernkastel-Kues. „An unserem fünften Tabellenplatz hätte sich auch bei einem Sieg nichts geändert“, sagte Lena Heim. „Wir wollten aber noch Punkte holen.“ Die VfL- Spielführerin selbst und Caroline Fleischmann sorgten mit Siegen für den Gleichstand nach den Einzeln, das Unentschieden sicherten Heim und Emmelie Busse. Viel fehlte nicht zu einem Bad Kreuznacher Heimsieg, denn Lara Marysko und das Doppel Fleischmann/Josephine Zoernack hatten im dritten Satz jeweils Matchbälle, verloren aber noch denkbar knapp mit 11:13 beziehungsweise 10:12.

Männer 60 des TC Hackenheim nutzen ihre Chance nicht

Die Männer 60 des TC Hackenheim konnten die sich ihnen überraschend gebotene Chance auf die Meisterschaft in der Verbandsliga nicht nutzen. „Wir haben das Endspiel verloren“, konstatierte Kapitän Thomas Ehle nach der 2:4-Heimniederlage gegen die SG Bad Hönningen/Remagen. Kurzzeitig hatte es danach ausgesehen, als ob die Gastgeber die Begegnung in ihre Richtung würden lenken können, doch nach dem Sieg von Jürgen Sottong vergab Jens Monath vier Matchbälle hintereinander und verlor im dritten Satz mit 9:11. „Wir hatten Außenseiterchancen“, sagte Ehle. „Aber dann muss man das Momentum nutzen.“ Zu stark präsentierten sich auch die beiden übrigen Gästespieler, so dass nach der 3:1-Führung vor den Doppeln die Entscheidung bereits gefallen war, denn die Hackenheimer hätten zum Titelgewinn einen Sieg benötigt. Johannes Zander und Christian Böhm sorgten im Doppel für den zweiten Punkt der Gastgeber. „Es war ein sehr harmonisches Spiel, das der Bessere gewonnen hat“, bilanzierte Ehle. „Nach den ersten zehn Minuten Traurigkeit sind wir auch sehr zufrieden mit der Saison.“

Mit 1:5 verloren die Männer 75 der SG Langenlonsheim/Weinsheim beim TC Hüttigweiler auch ihre letzte Partie in der Oberliga, ihr Abstieg stand allerdings schon vor der Begegnung fest. „Die Trauer ist gar nicht so groß“, sagte Mannschaftsführer Dieter Schlaadt. „Wir musste akzeptieren, dass uns in diesem Jahr nicht alle Spieler zur Verfügung standen.“ Den Ehrenpunkt steuerte Tadeusz Kaszynski bei, ansonsten kam nur das Doppel Kascynski/Schlaadt einem Satzgewinn nahe.