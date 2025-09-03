Der Tennisclub Grün-Weiß Bad Hönningen feiert den 75. Geburtstag mit einem Tag der offenen Tür für jedermann. Alle Tennis-Interessierten sind eingeladen, mit dem Verein zusammen die Geschichte und die Zukunft zu feiern.

Bereits 1950 wurde der TC Grün-Weiß Bad Hönningen von einer Gruppe sportbegeisterter Bürger gegründet. Er gehört damit zu den ältesten Vereinen des Tennisverbands Rheinland. Sehr weitsichtig und vorausschauend hatten sich die Gründungsmitglieder schon in Ihrer Satzung zur Förderung des Tennissports und im Besonderen der Jugend verpflichtet.

Spielte man in den Anfängen noch auf einem wieder hergerichteten Tennisplatz an der Burg Ariendorf, begann 1953 mit zunächst zwei Plätzen und einer einfachen Holzhütte der eigentliche Sportbetrieb auf der jetzigen Anlage „am Vogelsberg“. Nach dem Gründungsvorsitzenden Dr. Reuleaux und Albert Marker als seinem Nachfolger gelang es vor allem Hans-Werner Henrichs, Tennis in Bad Hönningen als Breitensport zu etablieren. Mit dem Bau eines neuen Klubhauses und eines dritten Platzes 1966/67 wurde den stark steigenden Mitgliederzahlen vor allem im Jugendbereich Rechnung getragen.

Anfang der 1990er-Jahre war der Verein unter dem Vorsitz von Günter Göhring auf über 350 Mitglieder angewachsen. Neben zwei weiteren Plätzen 1975 und 1988 wurde der Bau eines neuen Vereinsheims in Angriff genommen. Nach langen Grundstücksverhandlungen und mit Unterstützung der Stadt Bad Hönningen entstand 1995 ein modernes großzügiges Klubhaus. Mit seiner herrlichen Sonnenterrasse und dem Blick aufs Grün des Vogelsbergs ist es zum neuen Zentrum und Mittelpunkt des Klublebens geworden. Hier wird die Vereinsphilosophie des Miteinanders und der Geselligkeit in familiärer Atmosphäre gelebt.

i Beim Tag der offenen Tür des TC Grün-Weiß Bad Hönningen ist für Menschen in jedem Alter etwas dabei. Guido Probst

Durch die Förderung der Jüngsten und kostenfreies Schnuppertennis finden immer mehr junge Familien den Weg zum TC Grün-Weiß, der mit weitläufigen Grünflächen, Klettergeräten und Schaukeln auch bei den Jüngsten punkten kann. Mit insgesamt neun Mannschaften aller Altersgruppen ist der Verein entsprechend breit aufgestellt. Die Männer 65 als Vizemeister der Oberliga sowie die Männer 60 in der SG Bad Hönningen/Remagen als Aufsteiger in die Oberliga sind die sportlichen Aushängeschilder und über die Grenzen des Rheinlands hinaus bekannt.

Um dieses 75-jährige Jubiläum gebührend zu feiern, lädt der Verein Hönninger Bürger und Tennis-Interessierte am Samstag von 14 bis 17 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Man freue sich, allen Interessierten ein tolles und abwechslungsreiches Programm zu bieten. Für die Jüngeren sind ein Bewegungsprogramm und ein Tennis-Parcours auf den Plätzen vorbereitet ebenso wie Schnuppertennis für Erwachsene und Kinder mit Profitrainer (alle interessierten Kinder und Erwachsene bitte Tennisschuhe bzw. Schuhe mit glatter Sohle mitbringen). Des Weiteren werden zwei Show-Matches ein Mixed-Doppel und ein Herren-Einzel mit erstklassiger Besetzung zu sehen sein. Parkmöglichkeiten gibt es auf den Mitarbeiterplätzen der Firma Kandelium.