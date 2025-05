Den ersten Schritt in Richtung Gruppensieg in der Regionalliga haben die Herren 40 des TC BW Bad Ems ebenso gut bewältigt wie die 50er, deren Comeback in der Süd-West-Liga ebenfalls von Erfolg gekrönt war.

Mühelos hat das Star-Ensemble der Herren 40 des TC BW Bad Ems in Rottweil die erste Hürde in der Regionalliga genommen. Unterdessen ging das Rhein-Lahn-Duo in der Süd-West-Liga der Damen 40 ebenso leer aus wie die 75er-Reserve aus Bad Ems zum Oberliga-Start im saarländischen Überherrn.

Regionalliga

Herren 40: TC RW Rottweil – TC BW Bad Ems 1:8. Der mit zahlreichen Hochkarätern bestückte amtierende Deutsche Vizemeister von der Lahn, der auch heuer zum Kreis der nationalen Favoriten zählt, wurde in der ältesten Stadt des „Ländles“ den Erwartungen vollauf gerecht. Eine starke Partie aufseiten der Gäste zeigte der Montabaurer Christian Klapthor, der sich erst im Champions-Tiebreak knapp mit 7:10 beugen musste und den Aufsteigern aus Rottweiler, die den Klassenverbleib anstreben, so den Ehrenpunkt gestattete. Die einzelnen Ergebnisse: Markus Jauch – Michal Przysiezny 0:6, 2:6; Martin Meyer – Thomas Burgemeister 2:6, 1:6; Stephan Pfau – Christian Klapthor 6:4, 6:7, 10:7; Boris Bräunlin – Andreas Tattermusch 2:6, 2:6; Sebastian Schaller – Frank Moser 1:6, 3:6; Nikolai Thömmes – Leoš Friedl 0:6, 2:6; Jauch / Pfau – Przysiezny / Burgemeister 3:6, 3:6; Mayer / Philipp Laible – Klapthor / Tattermusch 1:6, 1:6; Bräunlin / Thömmes – Moser / Friedl 1:6, 1:6.

Süd-West-Liga

Damen 40: TC Rhein-Lahn Lahnstein – TC Dietesheim 1:8. Die routinierten Damen von der Stolzenfelsstraße mussten die Überlegenheit des letztjährigen Gruppenzweiten aus Südhessen neidlos anerkennen und am Ende das gleiche Ergebnis quittieren. „Wir hatten uns zwar fest vorgenommen, es diesmal enger zu gestalten, aber Dietesheim war definitiv besser“, bilanzierte RL-Mannschaftsführerin Sandra Beyl die glatte Auftaktniederlage auf eigenem Terrain. Ein Lob verdiente sich Sabine Jung, die sich nach deutlich verlorenem erstem Durchgang zurückkämpfte und im Match-Tiebreak den Lahnsteiner Ehrenpunkt verbuchte. „Wir müssen uns neu sortieren und alles daran setzen, es nächste Woche in Mainz besser zu machen“, blickte Beyl auf das kommende Gastspiel in der Landeshauptstadt voraus. Die einzelnen Ergebnisse: Sandra Beyl – Sabine Chow 2:6, 2:6; Sarah Wisberg – Heike Roehmer 4:6, 0:6; Christine Hölzke – Elke Breitgraf 4:6, 4:6; Sabrina Heil – Gabriela Junaid 1:6, 3:6; Elke Hofmann – Ulrike Beeck 6:1, 2:6, 1:10; Sabine Jung – Karine Neumann 1:6, 6:1, 10:8; Beyl / Wisberg – Roehmer / Junaid 4:6, 6:4, 6:10; Hölzke / Heil – Chow / Neumann 3:6, 2:6; Hofmann / Andrea Fuß – Breitgraf / Beeck 4:6, 3:6.

Damen 40: TC SW Landau – TC BW Bad Ems 5:4. Nur haarscharf schrammten die Aufsteigerinnen aus der Kurstadt beim südpfälzischen Regionalliga-Absteiger an einer faustdicken Premieren-Überraschung vorbei. „Wir hatten uns im Vorfeld nicht allzu viel ausgerechnet. Nun aber können wir sagen, dass wir mithalten können und offensichtlich auch in diese Klasse gehören“, so BW-Mannschaftsführerin Tatjana Friedrich, die bei ihrem Einzel im Champions-Tiebreak trotz 5:9-Rückstands dran blieb, letztlich aber unglücklich mit 10:12 den kürzeren zog. „Obwohl die Niederlage ärgerlich ist, können wir auf einen gelungenen Saisonstart zurückblicken“, so Friedrich. Die einzelnen Ergebnisse: Sandra Grzonkowski – Tanja Fetz 3:6, 6:2, 10:6; Sonja Schwab – Sandra Rosen 1:6, 3:6; Kerstin Gellweiler – Simone Bresching 3:6, 1:6; Carmen Baader – Sandra Keller 6:0, 6:0; Simona Zibrat-Mohra – Tatjana Friedrich 6:7, 6:1, 12:10; Julia Karolin Plickert – Susan Weber 0:6, 1:6; Grzonkowski / Baader – Fetz / Rosen 2:6, 3:6; Christine Schneider / Gellweiler – Keller / Friedrich 6:0, 6:0; Schwab / Zibrat-Mohra – Bresching / Weber 6:1, 6:3.

Herren 50: TC BW Bad Ems – SG DJK Andernach 7:2. Beim Derby in freundschaftlicher Atmosphäre kassierte der ambitionierte Aufsteiger von der Insel Silberau die ersten Zähler ein, die auf eine erfolgreiche Medenrunde hoffen lassen. „Wir können sehr zufrieden sein“, so BW-Mannschaftsführer Markus Henkel, der sein Einzel ebenso abgab wie das Doppel Melot / Barzen, das den Andernachern gratulieren musste. „Zum Glück gab’s nur einen kurzen Regenschauer, sodass wir die Begegnung schon nach rund zweiminütiger Unterbrechung zügig fortsetzen konnten.“ Die einzelnen Ergebnisse: Cedric Melot – Matthew Feeney 6:2, 6:1; Alexander Waske – Stephan Becker 6:1, 6:1; Marcus Hilpert – Dirk Boos 6:0, 6:0; Jasper Stoter – Guido Peckedrath 6:0, 6:1; Markus Henkel – Andreas Metzler 1:6, 1:6; Jörg Barzen – Jörg Günther 6:0, 6:0; Hilpert / Stoter – Feeney / Peckedrath 6:1, 6:1; Melot / Barzen – Becker / Boos 5:7, 2:6; Waske / Henkel – Metzler / René Link 6:2, 6:3.

Oberliga

Herren 75: TC Bisttal Überherrn – TC BW Bad Ems II 4:2. Die zweite Welle der Blau Weissen gab einen Steinwurf von der französischen Grenze entfernt eine überraschend gute Figur ab. „Wir hatten Überherrn stärker eingeschätzt. Da war sogar mehr für uns drin“, so Mannschaftsführer Peter Gilberg, dessen Kameraden im Doppel den vorangegangenen Anstrengungen Tribut zollen mussten. „Nächste Woche hoffen wir gegen Langenlonsheim auf das erste Erfolgserlebnis.“ Die einzelnen Ergebnisse: Gerd Messeringer – Peter Buhr 5:7, 6:2, 9:11; Rainer Duus – Hans Molitor 6:0, 6:0; Werner Thieser – Axel Caliebe 6:4, 6:4; Robert Zaske – Heinz-Gert Decker 1:6, 0:6; Gerd Messeringer / Denis Huff – Egon Schumacher / Caliebe 1:6, 6:4, 10:7; Duus / Thieser – Buhr / Decker 7:6, 2:0 (Aufgabe Buhr / Decker).