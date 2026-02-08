Einige Ziele hat das Tennisturnier in Koblenz erreicht. Wirtschaftliches gab es allerdings ein sattes Minus. Die Zukunft der Koblenz Tennis Open ist daher noch offen.
Als sich die Leipziger Eventagentur „The noir line“ Anfang Dezember breitschlagen ließ, für Koblenz und die Region ein Tennis-Turnier und für das gesamte deutsche Nachwuchstennis im Männerbereich eine ganz wichtige Veranstaltung im Jahreskalender zu retten, da war die Zielsetzung der neuen Veranstalter schnell umrissen.