Zukunft des Turniers ist offen Strelow: Unser wirtschaftliches Ziel nicht erreicht Klaus Reimann 08.02.2026, 15:28 Uhr

i Beim Finale der Koblenz Tennis Open war die Haupttribüne in der EPG Arena ordentlich gefüllt - in der untersten Sitzreihe in der Mitte schauen sich Johanna Strelow und Birgit Bach das Endspiel an. René Weiss

Einige Ziele hat das Tennisturnier in Koblenz erreicht. Wirtschaftliches gab es allerdings ein sattes Minus. Die Zukunft der Koblenz Tennis Open ist daher noch offen.

Als sich die Leipziger Eventagentur „The noir line“ Anfang Dezember breitschlagen ließ, für Koblenz und die Region ein Tennis-Turnier und für das gesamte deutsche Nachwuchstennis im Männerbereich eine ganz wichtige Veranstaltung im Jahreskalender zu retten, da war die Zielsetzung der neuen Veranstalter schnell umrissen.







