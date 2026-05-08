Mit dem 13. Sieg im 18. Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga haben die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus ihren Platz in der Spitzengruppe einmal mehr unterstrichen. Die JSG Lahn verdiente sich Respekt für einen starken Auftritt bei Primus Eisbachtal.
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Zwei Derbys standen während der Woche in der Fußball-Bezirksliga der D-Junioren an.TuS Katzenelnbogen/Klingelbach - JSG Rhein-Taunus 1:2 (1:0). Nach starker erster Halbzeit durften die Flecker von einer Überraschung gegen den Lokalrivalen träumen.