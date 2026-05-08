Jugendfußball: Stipe Galics Doppelpack entscheidet Derby am Hellenhahn Stefan Nink 08.05.2026, 09:38 Uhr

i Doppelpack geschnürt: Die JSG Rhein-Taunus (von links Lennart Schneider, Stipe Galic, Robin Schäfer und Jonathan Dillmann) bejubelt hier am Hellenhahn den späten Siegtreffer Stipe Galics. Die Kombinierten festigten damit ihren Platz im Spitzentrio der Liga. Andreas Hergenhahn

Mit dem 13. Sieg im 18. Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga haben die D-Junioren der JSG Rhein-Taunus ihren Platz in der Spitzengruppe einmal mehr unterstrichen. Die JSG Lahn verdiente sich Respekt für einen starken Auftritt bei Primus Eisbachtal.

Zwei Derbys standen während der Woche in der Fußball-Bezirksliga der D-Junioren an.TuS Katzenelnbogen/Klingelbach - JSG Rhein-Taunus 1:2 (1:0). Nach starker erster Halbzeit durften die Flecker von einer Überraschung gegen den Lokalrivalen träumen.







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