Senioren-DM ist zu Ende Stefan Burchard triumphiert erneut in Bad Neuenahr Stefan Lebert 02.08.2026, 16:06 Uhr

i Stefan Burchard, früher schon Trainer beim HTC Bad Neuenahr, hat nach dem DM-Titel 2008 in der Altersklasse 45 und dem Titel 2013 in der Altersklasse 50 nun auch in der Altersklasse 60 gewonnen. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Die deutsche Seniorenmeisterschaft im Tennis endet mit spannenden Finals und klaren Siegen. Stefan Burchard triumphiert erneut, während Marc Pradel mit einem deutlichen Ergebnis glänzt. Beim ausrichtenden HTC Bad Neuenahr sind alle zufrieden.

Die 71. Auflage der deutschen Seniorenmeisterschaft im Tennis beim HTC Bad Neuenahr ist am Sonntag bei bestem Wetter stimmungsvoll zu Ende gegangen. „Wir sind sehr zufrieden und haben viel Lob bekommen“, freute sich Turnierdirektorin Annette Bartsch, die am Sonntagnachmittag, nachdem die letzten Siegerehrungen beendet waren, „mit der Gilde zusammen aufräumte und dann noch zusammensaß beim Essen und Trinken“.







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