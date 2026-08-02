Die deutsche Seniorenmeisterschaft im Tennis endet mit spannenden Finals und klaren Siegen. Stefan Burchard triumphiert erneut, während Marc Pradel mit einem deutlichen Ergebnis glänzt. Beim ausrichtenden HTC Bad Neuenahr sind alle zufrieden.
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Die 71. Auflage der deutschen Seniorenmeisterschaft im Tennis beim HTC Bad Neuenahr ist am Sonntag bei bestem Wetter stimmungsvoll zu Ende gegangen. „Wir sind sehr zufrieden und haben viel Lob bekommen“, freute sich Turnierdirektorin Annette Bartsch, die am Sonntagnachmittag, nachdem die letzten Siegerehrungen beendet waren, „mit der Gilde zusammen aufräumte und dann noch zusammensaß beim Essen und Trinken“.